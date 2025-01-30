放浪兄弟長相太黑道？　AKIRA同門「90後國寶級帥哥」TOP4盤點

記者蔡宜芳／綜合報導

日本團體「放浪兄弟EXILE」在2001年出道，隔年創立公司株式會社LDH JAPAN，培養出許多優秀藝人。放浪兄弟的粗曠、肌肉男形象深植人心，台灣「國民姊夫」AKIRA也不例外，成員也經常被笑虧像「黑道」。不過事實上，在TAKAHIRO、岩田剛典兩大帥哥出現後，LDH開始推出不輸前傑尼斯事務所的「王子系偶像」，就讓《ETtoday娛樂星光雲》為您介紹LDH 90後的王子系藝人！

片寄涼太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）

片寄涼太曾在2010年參加LDH的徵選「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION 2~ 給懷抱夢想的年輕人們 ~」，但在決賽遺憾被淘汰。不過，他仍然沒有放棄，並順利於2011年成為GENERATIONS的候選成員，隔年11月正式出道。

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▲片寄涼太。（圖／翻攝自片寄涼太IG）

片寄涼太有著一張可愛的Baby Face，下垂小狗眼擄獲大票粉絲的芳心。他在2014年首次以演員身份參與了AKIRA版本的《麻辣教師GTO》，而後也活躍於影視圈中；他在2016年拍攝的電影《哥哥太愛我了怎麼辦》中，扮演的帥氣傲嬌哥哥「橘遙」更是讓許多女孩淪陷！雖然片寄涼太已在2023年「完售」，與女星土屋太鳳結為連理並升格當爸，但仍然相當受到歡迎。

▲片寄涼太。（圖／翻攝自片寄涼太IG、《哥哥太愛我了怎麼辦》劇照）

吉野北人（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

在2017年以THE RAMPAGE主唱身份出道的吉野北人，擁有無辜小狗臉和一雙大眼睛，也被不少人說過神似師兄片寄涼太。他近年來跨足戲劇圈，2022年在日劇《魔法翻新》中，更因「天使臉蛋、魔鬼身材」掀起熱烈討論，反差感令觀眾相當心動！

▲吉野北人。（圖／翻攝自吉野北人IG）

吉野北人在今年主演電影《我的一夜騎士》中也有所突破，和大15歲的安達祐實上演背德感十足的禁忌婚外情。他在片中展盡年下犬系男友的可愛，連對手演員安達祐實都表示會忍不住心動地嘴角上揚。

▲吉野北人。（圖／MyVideo、中影提供）

八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）

八木勇征擁有180公分的高挑身材，以及美型外貌。他在學生時期原本熱衷於足球運動，但大學時因為受傷，轉而重拾國中的歌手夢想，並在2017年的徵選中打敗三萬人，以主唱身份加入FANTASTICS。

▲八木勇征。（圖／翻攝自八木勇征IG）

八木勇征曾於2016年健美比賽亞軍，不過在出道後一改形象，美型王子風格深得少女心。他在2021年主演的BL劇《美麗的他》更是引發轟動，現在是各大時尚雜誌的寵兒，也是讀者票選的「國寶級帥哥」榜上常客。

▲八木勇征。（圖／翻攝自八木勇征IG、《美麗的他》劇照）

鹽野瑛久（劇團EXILE）

鹽野瑛久隸屬於LDH的演員部門，他在2012年也曾參演AKIRA版的《麻辣教師GTO》，不過直到2021年才成為AKIRA同門師弟。鹽野瑛久的五官立體，氣質清冷，是標準的「鹽系冰山帥哥」。

▲鹽野瑛久。（圖／翻攝自鹽野瑛久IG）

鹽野瑛久在2019年參演以LDH藝人為主角的電影《熱血街區電影版：極惡王》，一頭金色長髮的放蕩不羈模樣讓大票觀眾傾心；後來他在電視劇《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》中扮演「美型攻」，同樣收獲了不少粉絲。他2024年也成功首度參演NHK大河劇《致光之君》，並被封為「最帥天皇」。

▲鹽野瑛久。（圖／翻攝自鹽野瑛久IG、《絕對會變成BL的世界VS絕不想變成BL的男人》劇照）

▲LDH「90後國寶級帥哥」TOP4。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）