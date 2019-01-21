學霸男星右眼受傷緊急送醫！　「一動就痛到淚流不止」尾牙主持中斷

▲黃豪平突發意外右眼受傷。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃豪平因在《綜藝玩很大》、《綜藝三國智》擔任關主走紅。他最近接下眾多尾牙主持棒，近日更透露連3天都有活動，不料18日發生意外，導致右眼受傷緊急送醫，消息曝光震驚無數鐵粉。

黃豪平發文道歉，「知道我們這些藝人沒有倒下的權利，但意外難防」，由於18日晚間主持後發生意外，導致右眼受傷掛急診。他在經紀人陪同下前往醫院，同時感謝楊小黎接下主持代班，「由於我到現在右眼仍處於初期復原，走動摩擦還是會突如其來痛一個淚流不止，只能忍痛推掉一個工作來養傷。」他也承諾會盡快恢復正常狀態。

▲黃豪平主持眾多大企業尾牙，如今受傷「走動摩擦還是會突如其來痛一個淚流不止。」（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

現年30歲的黃豪平是學霸出身，高中念的是師大附中，並考取政治大學國貿系，最高學歷是政大企管研究所碩士。他2007年參加《大學生了沒》成為班底，入行7年在《綜藝玩很大》擔任關主打開知名度，從代班主持逐漸累積人氣。

此外，黃豪平還特別感謝不願意曝光的女性好友，對方一得知意外消息便買了早午餐來探視，但是他人在新莊老家沒有吃到，「謝謝妳的患難見真情！」他受傷令眾多粉絲關心，貼文沒有點名是哪位女友人，也引起眾人好奇。

▲黃豪平透露右眼受傷，粉絲震驚留言關心。（圖／翻攝自臉書／黃豪平）

【黃豪平臉書全文】

必須要跟受到影響的單位說聲抱歉，知道我們這些藝人沒有倒下的權利，但意外難防，昨夜主持後一個突如其來的小意外導致我右眼受傷，半夜必須前往急診處理，感謝我最強大也最處變不驚的經紀人半夜陪著我去檢查、拿藥，並處理好後續代班事宜，我很慶幸出事的時候有這麼強大的後盾陪著。

感謝第一時間承受我慌張擔憂的家人爸媽姊姊和如家人一般的黃氏宗親會，以及能夠幫我代班處理工作的楊小黎，其實造成任何一個單位的不便真的都是我所不願意，但是由於我到現在右眼仍處於初期復原，走動摩擦還是會突如其來痛一個淚流不止，只能忍痛推掉一個工作來養傷，辛苦了相關處理後續事宜的各單位同仁，我衷心感到抱歉，也感謝第一時間給予協助和積極處理的事業夥伴們，我會快點讓自己恢復正常狀態歸隊工作的！

最後感謝一位不願意曝光的好友，聽到我出事竟然送了早午餐來我住處看我，但是我今天在新莊老家所以沒吃到，謝謝妳的患難見真情！（真的不曝光嗎？）

#本篇文章用單眼加siri慢慢打完