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結婚2週年！林宥嘉「送這個」給丁文琪　網一看：好特別

記者許皓婷／綜合報導

丁文琪和林宥嘉2018年7月底升格父母，迎來寶貝兒子「酷比」誕生，現在兒子已經5個半月，小倆口也在19日迎來結婚2週年，更趁空到餐廳約會慶祝。

▲林宥嘉丁文琪結婚2周年。（圖／翻攝自IG／丁文琪）

▲林宥嘉丁文琪結婚2周年。（圖／翻攝自IG／丁文琪）

▲林宥嘉、丁文琪餐廳慶祝結婚2週年。（圖／翻攝自IG／丁文琪）

丁文琪和林宥嘉2017年1月結婚，19日迎來結婚2週年的紀念日，小倆口特地到餐廳約會，享受兩人時光，她也在IG上分享甜蜜合照，只見她對著鏡頭露出甜美的燦笑，一旁的老公手裡拿著食物，作勢要放進嘴裡，讓她笑虧：「可以不要擺出上通告的pose嗎？」她更逗趣地表示「這次是和林宥嘉一起錄食尚玩『嘉』」。

▲林宥嘉丁文琪結婚2周年。（圖／翻攝自IG／丁文琪）

▲林宥嘉POSE被丁文琪虧。（圖／翻攝自IG／丁文琪）

仔細一看，丁文琪面前還放著一朵白色花束，引起網友驚呼：「好特别哦，拎先生送你的是棉花嗎」，而林宥嘉逗趣的姿勢，網友看了也被逗樂「太太好漂亮！然後先生真的好官方」、「爸爸職業病改不了」，粉絲更紛紛送上祝福「兩週年快樂～林氏夫妻都太可愛了」、「要一直幸福下去哦」。

【丁文琪IG全文】

繼上次帶酷比參加林宥嘉見面會之後，
這次是和林宥嘉一起錄食尚玩嘉。

#2周年快樂
#可以不要擺出上通告的pose嗎
#態芮的芋泥鴨變得更好吃了

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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