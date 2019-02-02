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專訪／李沛旭備賽6周「地獄訓練」　昏倒前一秒才喊停

記者李欣容／專訪

李沛旭去年10月低調準備IFBB職業卡健美資格賽「男子健體」項目比賽，當天被許多健友認出，被call out時台下粉絲的歡呼聲振奮，頓時緊張感全無，接觸健身20年，他曾受到冷嘲熱諷，曾打掉重練，但從不曾放棄，備賽期間每天練到力竭，是他不想向伴隨多年宿疾舉白旗所發起的攻勢。

▲▼ 李沛旭 。（圖／記者黃克翔攝／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

▲李沛旭6周減掉6公斤的油。（圖／記者黃克翔攝／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

李沛旭僅花6個星期就減掉8公斤的油，靠著碳循環飲食法搭配重訓、有氧，他形容這6個星期是地獄般的生活，「我每天喊停的時候，是我要昏倒的前一秒...只有這樣你才可以成就別人成就不到的事情。」

李沛旭細細解釋他每天的訓練菜單，先花2.5到3小時重訓，再花40分鐘有氧快走，聽起來很崩潰，但李沛旭也解釋，每個人運動的模式和想在其中追求的價值不同，是無法量化比較的。

▲▼ 李沛旭備賽期練到昏倒前才停 。（圖／記者黃克翔攝／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

▲李沛旭健身時絕對專心，不會使用手機。（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

在健身者的專業術語中，有一項叫「cheat day（欺騙日）」的東西，每兩星期可以安排一天，吃任何你想吃的東西，但李沛旭從報名到比賽，只有6周時間，他把所有的cheat day都拿掉，並嚴格執行1天高碳，3天無碳的循環，他笑說：「那心情很差！不是說你會生氣還怎樣，是對任何事都沒興趣，看喜劇也不會笑，因為身體會察覺你沒有熱量，它必須把一切都關起來，身體會阻止你自殺，維持一個還活著就好的狀態。」

▲▼伊林尾牙-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭不只參加健身比賽，也是和自己比賽。（圖／記者黃克翔攝）

「還活著就好」的訓練模式不是人人都能做到，「所以這就是難的地方，身心靈都是考驗，這就是為什麼不是每個人都是美國隊長跟神力女超人，這些話我都對我自己講，如果這些事情很簡單，也就不特別了。」

他瞞著所有人執行這次備賽，如果途中放棄不比了，其實也沒有人知道，但李沛旭說：「這件事開始的時候，它的目的就跟我的身分、工作、知名度無關，我也沒有為了螢光幕前的李沛旭去做這件事情，我只是想要做一件，我想做的事。」

李沛旭從國三盲腸炎開刀後，身體就伴隨著腸沾黏的宿疾，跟運動員也扯不上邊，2年前再次開刀全部打掉重練，但他反而更拚，「我沒辦法戰勝我的疾病，這個疾病永遠不會好，我只能學習與他共存，然後試著去追逐我想追逐的東西，我想當我自己生命的鬥士。」

隨著比賽結束消息傳開，李沛旭被各方好友問，到底是怎麼做到的，他也是笑回：「就玩命啊！」

▲▼ 李沛旭備賽期練到昏倒前才停 。（圖／記者黃克翔攝／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

▲李沛旭備賽笑稱是在玩命，不敢告訴醫師。（圖／翻攝自Instagram／patricklee_proudtobe）

前幾年，李沛旭曾被健身界酸民攻擊過，他本以為會被噓，沒想到獲得的是震耳欲聾的歡呼聲，就連評審都疑惑回頭，心想，「這人也沒特別厲害，怎麼會這樣？」事後朋友告訴他，在他之前的選手，都沒人擁有這樣的歡呼聲，他更是滿懷感激。

運動選手到最後，比的都不是技術、動作，而是誰的意志力和心臟足夠堅強、大顆，想贏的也不再是實體的獎盃名次，是對這段日子拚命的自己一個交代，尤其健美選手是個人賽，最大的敵人只有自己。

對運動員而言，比賽是會上癮的，經歷過地獄訓練，以後還想不想比？李沛旭不敢妄下斷言，「我本來想說只要一次就好，只要當一次選手就好！但你說會不會想比...會哦，會有這想法，但我要好好準備，就算沒更大隻也要更乾，線條更棒！」

▲▼伊林尾牙-李沛旭。（圖／記者黃克翔攝）

▲李沛旭參加尾牙秀好身材。（圖／記者黃克翔攝）

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