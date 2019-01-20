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袁艾菲被求婚6天才公開喜訊　「彼此確認真假」笑噴

記者林彥君／台北報導

袁艾菲今（20日）爆出求婚喜訊，未婚夫是幕後人員，年紀小她一歲，兩人認識10年，交往2年，袁艾菲說她其實是在今年1月1日一大早被男友求婚，但因為當時剛醒來，頭腦還反應不過來，沒意識到求婚驚喜，「一切非常開心及喜悅，真的太驚喜，還再三確認事情是不是真的？16日才在私人臉書和大家分享喜悅。」

▲▼ 袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）

▲袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）

▲▼ 袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）袁艾菲稍早在臉書貼出在車站的自拍照，謝謝各界的祝福，「謝謝記者帥哥美女們的愛和祝福，我都收到了，之後有好消息一定會立馬讓大家知道的準人妻要先來好好享受美麗的風景了，愛大家。」

▲▼袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）

▲袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）

袁艾菲在16日於私人臉書寫下：「我願意。」求婚消息傳出，袁艾菲現在人在國外，她以訊息回覆《ETtoday星光雲》「謝謝你，準人妻預備中。」之後再補充：「有好消息一定會跟大家說的。」她在2017年底主動公開戀情，在2018年初，被發現和男友約會用餐，離開小吃店時摸肚作嘔，隱約飄出孕味，當時經紀人否認傳聞。

袁艾菲臉書全文：

謝謝記者帥哥美女們的愛和祝福，我都收到了，之後有好消息一定會立馬讓大家知道的❤️
準人妻要先來好好享受美麗的風景了。
愛大家

▲▼袁艾菲和未婚夫。（圖／袁艾菲提供）

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