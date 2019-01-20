等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因

記者盧薇淩／台北報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）19日連兩天舉行「娛樂先生世界巡迴演唱會」高雄站，這是他首次在高雄舉辦個人演唱會，20日雖因舞台設備出意外延遲2小時又40分鐘開場，但晚間9點07分一開場，依然火力全開，演唱時除了招牌踢腿，還跪地、趴地甚至在地上打滾，超近距離貼近歌迷，讓現場歌迷瘋狂尖叫，而對於演出延遲一事，他也大喊：「對不起！」向四面觀眾鞠躬道歉。

▲蕭敬騰高雄演唱會第二場。（圖／華納音樂）

蕭敬騰一開場演唱《純金打造》、《皮囊》、《王子的新衣》、《只能想念你》等歌曲，他光開場就換上2套服裝，穿著短褲曬出細長腿，對於延遲將近3小時才開唱一事，他一唱完歌就大喊：「對不起！」隨即向四方觀眾鞠躬，接著對著左邊的LED大螢幕比劃：「我在看舞台有沒有正，還是歪的？」全場噴笑。

▲蕭敬騰一唱完就向粉絲道歉。（圖／華納音樂）

蕭敬騰接著說，「謝謝你們，事情發生的很突然，我自己覺得尷尬，因為我叫你們準時，結果發生很多事，我自己不準時，但我知道很多朋友有時間關係要回去，所以沒機會相聚，也沒辦法，我對他們很抱歉。但那些事我就不說了，希望大家有愉快的夜晚好不好！」他打趣說，第二場來的比較倒霉，「因為我體力都在第一場用光了」，但他接著又說：「但其實我昨天只是開嗓！」現場觀眾尖叫。