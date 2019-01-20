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離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

記者陳芊秀／綜合報導

馬蓉和王寶強日前離婚爭產官司調解結束，雙方切割近人民幣2億元（約台幣9.2億元）的財產。她1個月前泣訴遭到前夫施暴，委屈傷照在陸網瘋傳，如今官司已經結束，20日現身北京機場，全身名牌更是露出燦爛笑容。

▲▼王寶強,宋喆,馬蓉。（圖／翻攝自微博） 

▲王寶強和馬蓉離婚官司纏訟2年，爭奪將近台幣9.2億財產結束。（圖／翻攝自微博）

官司結束後首度露臉，馬蓉身穿名牌T恤、羽絨大衣，搭配短裙、長靴，更提著愛馬仕包，從頭到腳都可看出名牌。她見到媒體拍攝，還露出燦爛笑容，顯得心情很好，不過她打離婚官司2年，因為被法院認定婚外出軌，爭2個孩子撫養權，最後被判婚生子歸前夫，婚生女歸自己，名譽案則2度被法院駁回，最後夫妻爭奪2億房產、股權等，2億財產最後仍是男方分得比較多。

▲馬蓉離婚爭產官司結束後首度露臉。（圖／CFP）

▲馬蓉1個月前曬傷照指控，現在官司結束首度現身，滿臉笑容。（圖／CFP）

▲馬蓉官司後首度現身北京機場。（圖／CFP）

▲馬蓉一身名牌，顯得心情很好。（圖／CFP）

網友見到馬蓉神采奕奕搭飛機，有人驚呼宛若明星穿搭「這是要出道嗎？」眾人持續譏諷「分到錢啦」、「前兩天不是還要死要活得呢」、「被全國人民罵了快一年，還能活得這麼輕鬆愉悅，真是人不要臉天下無敵」、「看得出來馬蓉得到寶寶（王寶強）很多錢」、「分了半個億能不高興嗎。」

▲王寶強婚後房產都填馬蓉名字。（圖／翻攝自微博）

▲網友批評馬蓉，還有人驚呼一身宛若明星穿搭「這是要出道嗎？」（圖／翻攝自微博）

據悉，王寶強婚後買下大陸、海外等多處房產，大多登記馬蓉和其父母名下，僅有一處是自己的名字。他和前妻離婚後，財產分割得到比較多，爭議中的房產也陸續在變更名義。

▲王寶強婚後房產都填馬蓉名字。（圖／翻攝自微博）

▲王寶強婚後房產都填馬蓉和其父母名字。（圖／翻攝自微博）

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