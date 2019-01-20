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28分鐘《堤》全片靜止畫面　《未來總動員》以此為藍圖

記者洪文／綜合報導
 
世界首創的線上法國影展第九屆「我的法國電影節」（MyFrenchFilmFestival）精選24部法國電影，其中包括由奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞Marion Cotillard主演《天使的臉孔》(Gueule d'ange)、「法國新新浪潮三大巨導之一」的天才導演李歐卡霍Leos Carax執導的第二部長片《壞痞子》(Mauvais Sang)以及被視為前衛實驗的影史經典《堤》（La jetée）等片。

▲▼《堤》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《堤》劇照。（圖／CatchPlay提供）
  
「我的法國電影節」2011年推出後廣受好評，根據法國在台協會的統計，去年陸續在全球200個地區舉辦線上影展，共創下了超過1200萬的電影觀看次數；今年，「我的法國電影節」於CATCHPLAY ON DEMAND線上影音獨家放映，分為家庭情事(FAMILY BUSINESS)、法國人搞什麼（WHAT THE F...RENCH!?）、時代女力（WOMEN AT WAR）、青年重擊（IN YOUR FACE）、法式愛情（LOVE "À LA FRANÇAISE"）與未來新視界（NEW HORIZONS）等六個單元共12部長片與12部短片。

▲▼《天使的臉孔》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《天使的臉孔》劇照。（圖／CatchPlay提供）

其中包含獲坎城影展一種注目單元青睞，由奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞主演《天使的臉孔》(Gueule d'ange)，導演以非傳統方式銓釋母女親情，真實人性和道德的瓦解讓影迷心醉；除此之外，兩部在影迷心中無可取代的經典，由天才導演李歐卡霍執導的《壞痞子》(Mauvais Sang)，以及前衛的影史經典《堤》（La jetée）亦可讓影迷於線上無限回味。

▲▼《壞痞子》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《壞痞子》劇照。（圖／CatchPlay提供）

《壞痞子》由大滿貫影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）與才女演員茱莉蝶兒（Julie Delpy）共同主演，以愛情為主軸的犯罪電影，導演以快速特寫鏡頭處理的衝突場面及色彩豐富的拍攝手法讓本片在影迷心中難忘；1962年的法國短片《堤》，全片幾乎由靜止的畫面構成，長度雖僅為28分鐘，但對於科幻電影的影響力卻無窮，由布魯斯威利、布萊德彼特於1995年共同主演的經典電影《未來總動員》（12 Monkeys），就是以此片為藍圖所拍攝的科幻大作。
 
「我的法國電影節」24部精選好片，自即日起至2月18日止於CATCHPLAY ON DEMAND線上影音放映。

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