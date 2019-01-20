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性侵星二代消失3年爆熱戀！　對象是「三浦春馬前女友」

▲▼高畑裕太性侵事件後首發聲。（圖／翻攝自日網《hisasuke》）

▲高畑裕太性侵最後獲判不起訴，消失螢光幕已經快3年。（圖／翻攝自日網《hisasuke》）

記者陳芊秀／綜合報導

日本星二代高畑裕太是資深女星高畑淳子的大兒子，2016年性侵40多歲飯店女員工被逮，儘管最後獲得不起訴，已經形象全毀。他停止演藝活動將近3年，還一度從事為死者整理遺物的工作，仍是話題不斷，2019開年更爆出戀愛緋聞，對象是世界級舞者菅原小春，雙方已經到了論及婚嫁的地步。

據日媒《Daily新潮》報導，高畑裕太本月18日現身東京某間LIVE HOUSE，同行6人中，走在最前面的正是菅原小春。知情人士透露，雙方早在2018年3月時變開始交往，近日更約好去觀賞女方姐姐的表演，並以「男友」身分參加表演後的慶功宴。

▲高畑裕太爆戀情，對象是三浦春馬前女友。（圖／翻攝自推特）

▲高畑裕太爆戀情，對象是菅原小春。（圖／翻攝自推特）

有關兩人戀情，菅原小春姐姐代為回應「我這裡不方便回應（有沒有交往）。」高畑裕太的演員媽媽高畑淳子則說：「這都已經……是大人了啦。」知情人士更以「結婚倒數」形容雙方關係，引起外界高度好奇。

菅原小春現年26歲，俐落短髮加上中性打扮，活躍在世界時尚圈，更曾和南韓SHINee泰民合作舞蹈，日前跨年在《紅白歌唱大賽》中登場，並為米津玄師伴舞，人氣再度往上竄升。她和三浦春馬曾有一段戀情，雙方穿情侶T恤的合照閃瞎眾人，不過感情僅維持1年多便結束，原因是雙方差異太大。

▲米津玄師在大塚美術館開唱，現場點千支燭光宛若聖堂。（圖／翻攝自推特）

▲菅原小春在米津玄師的紅白演出中表現搶眼，人氣再度竄升。（圖／翻攝自推特）

三浦春馬情人節放閃照外流！　穿情侶裝寵溺凝視女友（圖／翻攝自《週刊女性》）

▲三浦春馬和菅原小春曾有一段情。（圖／翻攝自IG）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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