蕭敬騰唱到一半…送咘咘BO妞超大驚喜！　金曲歌王「戴這個」小朋友嗨翻

記者陳芊秀／綜合報導

超萌星二代咘咘、BO妞第一次到高雄玩，全家人現身駁二藝術特區，令當地粉絲相當興奮。原來賈靜雯透露「託了BO妞的福」，全家人接受蕭敬騰邀請南下看演唱會，且對方唱到一半更送上大驚喜，讓小姐妹看得超嗨！

▲賈靜雯表示「託了BO妞的福」，全家南下看蕭敬騰演唱會。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

蕭敬騰自19日起連續2天在高雄巨蛋開唱，且邀請了賈靜雯一家南下，同時咘咘、BO妞也獻上人生第一次觀賞演唱會！他透過經紀人轉達，有個驚喜會給孩子，希望咘咘、BO妞能留到中段，原來大驚喜就是「戴上鯊魚頭」，還唱起最近大受歡迎的兒童界神曲《Baby Shark》，讓小朋友超開心，賈靜雯更曬出照片狂讚：「鯊魚頭的老蕭竟如此的童趣可愛，難怪親和的你老少通吃，兩位妞為你深深著迷啦！」

▲蕭敬騰高雄巨蛋連唱2天。（圖／華納提供）

▲蕭敬騰送給咘咘、BO妞大驚喜，唱到一半戴上鯊魚頭，還唱兒童神曲。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）

除了參加蕭敬騰演唱會，咘咘、BO妞掛著演唱會通行證到後台。儘管一路上都有爸媽修杰楷、賈靜雯陪伴，她仍是隨時牽著妹妹手，拍照時眼神也離不開妹妹，被網友狂讚「兩妞都太可愛了」、「越大越漂亮。」

▲咘咘走到哪都關注著妹妹BO妞。（圖／翻攝自臉書／賈靜雯）