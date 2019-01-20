ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐美雲為戲花1小時「上色」　難耐高溫嘆：要變熔岩巧克力了

記者李欣容／台北報導

唐美雲為了呈現《高僧傳-真諦大師》行走柬埔寨傳揚佛法的故事，特地到柬埔寨實地拍攝，每天花1小時從頭到腳塗上黑3階的巧克力色粉底液，這也是唐美雲演藝生涯「曬黑妝」初體驗，每天高溫環境讓她笑嘆：「要變熔岩巧克力了。」

▲▼ 唐美雲為戲在高溫下將膚色塗黑，深怕粉底液融化 。（圖／民視提供）

▲▼ 唐美雲為戲在高溫下將膚色塗黑，深怕粉底液融化 。（圖／民視提供）

「真諦大師」來自印度，膚色較深，唐美雲跟造型團隊決定就把膚色畫黑，看到完成後的造型，她忍不住讚嘆化妝師的巧手，連耳朵、腳趾頭的細節都注意到了，穿上僧服袈裟，黝黑的唐美雲在吳哥窟格外引人矚目。

▲▼ 唐美雲為戲在高溫下將膚色塗黑，深怕粉底液融化 。（圖／民視提供）

▲唐美雲到吳哥窟取景 。（圖／民視提供）

在34度高溫的吳哥窟，唐美雲穿著袈裟每天揮汗如雨，卻直擔心巧克力膚色會褪色而不連戲，笑說自己是「熔岩巧克力」。

一旁未上戲的樓心潼，拿出手持式電風扇幫唐美雲散熱，樓心潼說這一次要演出「高僧傳-真諦大師」裡的柬埔寨國王「扶南王」，將獻出自己第一次國王的扮相，格外興奮。

▲▼ 唐美雲為戲在高溫下將膚色塗黑，深怕粉底液融化 。（圖／民視提供）

▲唐美雲（右3）、樓心潼（左2）到吳哥窟拍戲 。（圖／民視提供）

熱愛動物的唐美雲到了柬埔寨也當起流浪動物大使，看到流浪貓立刻到超商買貓罐頭，竟也引來猴子圍觀，她也拿起身邊乾糧給猴子，工作人員都怕她會開口要把這些動物帶回台灣。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

推薦閱讀

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

周杰倫拍義大利美景…一拍到昆凌「瞬間放大1倍」　網全看傻！

許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

曾之喬「沒有穿內衣」上街！高清裸背照曝光　網敲碗：轉正面

Gail媽九份遺失手機「一天找回」　警察見失主秒變粉絲

求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」

蕭敬騰觀眾超大咖！　「理科夫婦、賈修夫婦」高清照曝光

小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐美雲, 高僧傳, 樓心潼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「天王」外遇扶正小三！　正宮忍20年心碎看破「削髮出家」
  2. 文慧如舉辦人生首場簽唱會！　「螢光綠露肚裝」登場
  3. 蔡依林「拿胸部」衝撞歌迷臉！　下秒問：鼻子可以通嗎
  4. 被diss真唱根本「車禍現場」　楊超越怒了「8字霸氣回嗆」
  5. 陳亞蘭包紅包有訣竅　被問師弟胡宇威結婚：我會先哭
  6. 黃明志拍兒童歌MV拍攝中斷！　「小孩是惡魔」災難一場
  7. 布萊德彼特、莎莉賽隆爆戀愛ing！酒吧親密勾背被抓包
  8. 求婚成功！袁艾菲曬鑽戒「我願意」　高顏值男友根本「短髮的她」
  9. 八三夭尾牙交換爛禮物！　「有豬的」讓人哭笑不得
  10. 唐美雲為戲花1小時「上色」　難耐高溫嘆：要變熔岩巧克力了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366