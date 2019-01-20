唐美雲為戲花1小時「上色」　難耐高溫嘆：要變熔岩巧克力了

記者李欣容／台北報導

唐美雲為了呈現《高僧傳-真諦大師》行走柬埔寨傳揚佛法的故事，特地到柬埔寨實地拍攝，每天花1小時從頭到腳塗上黑3階的巧克力色粉底液，這也是唐美雲演藝生涯「曬黑妝」初體驗，每天高溫環境讓她笑嘆：「要變熔岩巧克力了。」

▲▼ 唐美雲為戲在高溫下將膚色塗黑，深怕粉底液融化 。（圖／民視提供）

「真諦大師」來自印度，膚色較深，唐美雲跟造型團隊決定就把膚色畫黑，看到完成後的造型，她忍不住讚嘆化妝師的巧手，連耳朵、腳趾頭的細節都注意到了，穿上僧服袈裟，黝黑的唐美雲在吳哥窟格外引人矚目。

▲唐美雲到吳哥窟取景 。（圖／民視提供）

在34度高溫的吳哥窟，唐美雲穿著袈裟每天揮汗如雨，卻直擔心巧克力膚色會褪色而不連戲，笑說自己是「熔岩巧克力」。

一旁未上戲的樓心潼，拿出手持式電風扇幫唐美雲散熱，樓心潼說這一次要演出「高僧傳-真諦大師」裡的柬埔寨國王「扶南王」，將獻出自己第一次國王的扮相，格外興奮。

▲唐美雲（右3）、樓心潼（左2）到吳哥窟拍戲 。（圖／民視提供）

熱愛動物的唐美雲到了柬埔寨也當起流浪動物大使，看到流浪貓立刻到超商買貓罐頭，竟也引來猴子圍觀，她也拿起身邊乾糧給猴子，工作人員都怕她會開口要把這些動物帶回台灣。