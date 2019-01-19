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劉德華申請補辦失敗了！　賠償天價曝光…搶下跨年場的是他

記者陳芊秀／綜合報導

香港天王劉德華於2018年12月在香港紅館舉辦演唱會，因喉嚨發炎影響嗓子，忍痛取消7場演唱會。他原本想要在2019年申請補辦，沒想到申請未能過關，主辦單位宣布將於31日公布退票方案，估計損失將近千萬，讓大批歌迷心疼又遺憾。

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿） 

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

劉德華演唱會的主辦單位「映藝文化娛樂有限公司」發表通告，「很遺憾已接獲康樂及文化事務署書面通知，2019年12月香港體育館場地租用申請不獲接納。」除了向已購票民眾致歉，也感謝大眾的包容和體諒，具體的退票退款方案，將會在本月31日宣布，他原本申請2019年底跨年場，如今申請失敗，包括演唱酬勞、製作費、樂手、舞群、場租費等，根據香港《明報》估計，受到影響的歌迷將近有8萬人。

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

▲主辦單位將於31日公佈退票方案。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

對此劉德華回應：「積極面對未來，期待下一次台上相見。」據悉，申請紅館跨年場地成功的歌手是「E神」陳奕迅，雙方突然成了競爭跨年檔的對手，擔心將近3星期結果才揭曉。

▲劉德華申請補場失敗。（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

▲劉德華回應：「期待下一次台上相見。」（圖／翻攝自IG／映藝文化娛樂有限公司﻿）

由於劉德華來自全球各地的歌迷眾多，為了一睹偶像風采，部分歌迷購買黃牛票入場，導致原票價港幣980元（約台幣3902元），喊高到港幣6000元（約台幣2萬3886元），如今演唱會確定不補辦僅退票，也讓不少黃牛票持有者大呼損失慘重。不過網友仍心疼天王，更有人轉念「有一張偶像沒兌現的演唱會門票更有紀念價值吧。」

▲港媒爆陳奕迅申請到跨年場。（圖／翻攝自臉書／陳奕迅）

▲港媒爆陳奕迅申請到跨年場。（圖／翻攝自臉書／陳奕迅）

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