台粉應援有淚點！MC、翻譯哭慘　李聖經淚崩：抱歉來太晚

記者吳睿慈／台北報導

南韓女演員李聖經個性灑脫、大方，能演又能唱，廣受大批粉絲喜愛。她19日首度在台灣舉辦見面會，表現出這種面貌，帶來舞蹈表演以及清唱舞台，度過歡樂時光，就在活動接近尾聲，粉絲舉起手幅應援，戳中她的淚點，她與翻譯、主持人楊千霈都哭成一團，場面令人動容。

▲李聖經長相高冷，常讓人產生錯覺、不敢靠近。（圖／記者張一中攝）



李聖經長相雖高冷，但其實擁有熱血心腸，主持人楊千霈問她「有沒有人會因此覺得你很冷漠」，這個問題點破她的心聲，她點點頭承認：「我其實很怕生，但因為外表的關係，讓人不敢靠近我，我只好主動靠近別人。」她默默地說了一句：「有點傷心對吧。」小時候曾經外貌的關係被誤會，但她樂觀解釋：「不過，長大以後發現這種個性滿有好處的！」

▲李聖經首次來台晚舉辦見面會，被應援逼哭。（圖／記者張一中攝）



出道近5年，李聖經首次來到台灣辦見面會，粉絲精心剪影片、舉著「愛著每瞬間都在發光的妳」手幅，主持人先被逼哭，李聖經原本堅強表示：「我不會哭的！」卻在看到翻譯、主持人都哭了，眼眶泛紅、淚崩，她內疚說：「一直覺得對大家非常抱歉，是大家對我這麼期待，但我卻沒辦法為你們做些什麼，抱歉我來的太晚了。」見面會在一陣催淚的氣氛下結束。

▲李聖經特地扮成金福珠，全場驚呆。（圖／記者張一中攝）