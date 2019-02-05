2019年必追8部古裝劇！　TFBOYS的「他」首搭檔歐陽娜娜

記者許皓婷／綜合報導

2018年超夯的《如懿傳》、《延禧供略》，又掀起一波宮鬥劇熱潮，2019年的古裝劇更是一部比一部精采，不但有半個《延禧攻略》人馬回歸主演的《皓鑭傳》之外，還有「偶像劇女王」林依晨睽違5年回歸的古裝新戲，為您盤點8部必追陸劇！

1.《皓鑭傳》

宮鬥劇《延禧攻略》爆紅後掀起熱潮，製作人于正趁勝追擊，推出新作《皓鑭傳》，再度由聶遠、吳謹言再續前緣主演，已於1月19日在愛奇藝播出。

劇中背景設定在戰國時期，吳謹言在劇中飾演趙國御史之女「李皓鑭」，慘遭陷害被繼母賣掉後，在聶遠飾演的商人「呂不韋」調教下一路爬升，並且被獻給由茅子俊飾演的秦國王子「贏異人」，最後生下贏政（秦始皇）。她更和呂不韋、秦國王子贏異人之間有一段複雜的三角情愫。

▲《皓鑭傳》。（圖／翻攝自微博／《皓鑭傳》）



2.《小女花不棄》

女星林依晨睽違5年，再度回歸古裝戲，並攜手大陸男星張彬彬演出《小女花不棄》，她在劇中飾演身分不明，卻有著經商頭腦的流浪小乞丐「花不棄」，被張彬彬飾演的蒙面蓮衣客所解救，從此芳心暗許，但卻因為身分遭到各路人馬追殺，捲入另一場更大的陰謀。該劇已在1月8日播出！

▲《小女花不棄》。（圖／翻攝自微博／《小女花不棄》）



3.《三生三世枕上書》

《三生三世枕上書》是《三生三世十里桃花》續集，由迪麗熱巴、高偉光再度組成「東鳳CP」主演，劇情主要描述「東華帝君」和「青丘白鳳九」之間的愛情故事，另外，「折顏上神」為陳楚河飾演，郭品超則演出「蘇陌葉」一角。

▲《三生三世枕上書》。（圖／翻攝自微博／《三生三世枕上書》）



4.《大主宰》

《大主宰》由「TFBOYS」成員王源、歐陽娜娜主演，該劇改編自網路作家天蠶土豆的同名小說，被譽為東方版《哈利波特》。劇情講述北靈境牧域少主牧塵（王源 飾）為拯救蒼生，在過程中結識神女洛璃（歐陽娜娜 飾），與夥伴經歷種種磨難，將天邪神打敗，最終成為大主宰的故事。4月30日將在愛奇藝播出！

▲《大主宰》。（圖／翻攝自微博／《大主宰》）



5.《獨孤皇后》

《獨孤皇后》由陳喬恩、陳曉主演，故事背景拉到周隋朝代交替之時的歷史風雲，講述傳奇皇后獨孤伽羅（陳喬恩 飾）跌宕起伏的一生，以及和隋文帝楊堅（陳曉 飾）的故事。網路上則傳出播出時間在2月，但官方仍未宣布。

▲《獨孤皇后》。（圖／翻攝自微博／《獨孤皇后》）



6.《招搖》

《招搖》男主角找來大陸男星許凱，他因演出《延禧攻略》中癡情的「富察傅恆」一角爆紅，如今，再度主演古裝戲，也讓粉絲期待不已。劇情講述他飾演的「墨青」，和白鹿飾演的「招搖」之間相愛相殺的虐戀故事。

▲《招搖》。（圖／翻攝自微博／《招搖》）



7.《大宋宮詞》

《大宋宮詞》由周渝民、劉濤主演，以宋朝的全盛時期為歷史背景，劇情講述北宋真宗時代，劉娥（劉濤 飾）與三皇子趙恒（周渝民 飾）共同經歷的秦王謀反、三子奪嫡等皇權之爭，以兩人的愛情故事為主線，述說一代傳奇之后劉娥的一生。

▲《大宋宮詞》。（圖／翻攝自微博／《大宋宮詞》）



8.《長安十二時辰》

《長安十二時辰》由「TFBOYS」成員易烊千璽，以及雷佳音主演，耗資逾六億，改編自作家馬伯庸同名小說，劇情講述盛唐時期發生在唐城內的刺客秘密行動，長安城陷入危局，死囚張小敬臨危受命，與少年名士李泌，攜手在十二時辰內拯救長安的故事。據悉，該劇將於3月播出。

▲《長安十二時辰》。（圖／翻攝自微博／《長安十二時辰》）