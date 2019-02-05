2018宮鬥劇天下！　《延禧攻略》不過癮…還有這3部必追！

記者許皓婷／綜合報導

2018年的陸劇天下再度掀起宮鬥劇熱潮，像是周迅搭檔霍建華的《如懿傳》，超強卡司更是未播先轟動，而原先名不見經傳的《延禧攻略》，更一舉躍升全球第一熱搜夯劇。《ETtoday星光雲》就為您整理出4部必追的宮鬥、爭奪權勢陸劇！

1.《延禧攻略》

《延禧攻略》由吳謹言、聶遠、佘詩曼、秦嵐等人主演，播出後爆紅，劇情以歷史中的「令妃」為參考原型，更一改以往女主角的傻白甜個性，該劇的「魏瓔珞」則是設定為有仇必報的「黑蓮花」，劇中為了替姐姐報仇而入宮，一路「開大絕」過關斬將，甚至奪得龍心，更從奴婢晉升為「令妃」，在紫禁城成為最大勝利者。

《延禧攻略》不僅席捲大陸微博熱搜，也在全亞洲造成追劇熱潮，特別在澳門、台灣、香港、馬來西亞等地熱搜度都非常高，從兩岸三地夯到東南亞。2018年7月在愛奇藝上架後，短短半年不僅登上google 2018全球電視節目（TV Shows）熱搜榜TOP.1，更在愛奇藝台灣站創下1.5億流量。

▲《延禧攻略》。（圖／翻攝自微博）



2.《如懿傳》

《如懿傳》根據流瀲紫小說《後宮如懿傳》所改編的古裝劇，也是2011年超夯宮鬥劇《甄嬛傳》的續集。該劇由「影后」周迅搭檔霍建華，並網羅了張鈞甯、董潔、辛芷蕾等實力派演員聯合主演，講述女主角如懿從少女純真、位極皇后，和乾隆皇帝之間，從年少的相知相伴、夫妻恩愛，到後期演變成殘酷的帝后離心，最後心死的一生。

▲《如懿傳》。（圖／翻攝自微博）



3.《天盛長歌》

《天盛長歌》陳坤與倪妮合作主演，原劇名為《凰權·弈天下》，改編自天下歸元所著小說《凰權》，由於講的是扶搖之後數百年後的故事，也算是夯劇《扶搖》的姐妹篇。陳坤在劇中飾演楚王「寧弈」，倪妮飾演女主角「鳳知微」，故事講述前朝的遺孤「鳳知微」背負身世重擔試圖復國，女扮男裝闖入仕途，與當朝六皇子「寧弈」相識相知相惜的故事。

▲《天盛長歌》。（圖／翻攝自微博）



4.《獨孤天下》

《獨孤天下》安以軒飾演獨孤家長女「獨孤般若」，為了榮耀家族，只有一個目的「要當皇后」，捨棄霸氣愛人宇文護（徐正溪 飾），選擇嫁給皇子宇文毓（鄒廷威 飾）。

▲《獨孤天下》。（圖／翻攝自微博）