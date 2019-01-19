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跟孫安佐拚人氣！　「AKB48 TEAM TP」現身動漫展

記者關韶文／台北報導

動漫展人氣夯！除了孫安佐到場引起關注外，人氣女團AKB48 TEAM TP 也受邀出席，一現身就吸引將近五百位鐵粉簇踴，現場演唱最新EP兩首歌《勇往直前》、《櫻花瓣》，主辦單位也特別設計互動遊戲，可以近距離跟粉絲玩遊戲，粉絲獲勝者將可以和AKB48 TEAM TP合照的機會。

AKB48 TEAM TP團員表示動漫對自己的影響很大，會搜集周邊商品。小迪和于馨從小就迷動漫AKB0048，因為看到他們表演，進而參加徵選希望自己能 像他們一樣在舞台上閃閃發亮，現在加入AKB48 TEAM TP真的是夢想解鎖，透過演出帶給粉絲希望和快樂，現在回想起來真的覺得好勵志。日籍團員阿部說：「超級喜歡名偵探柯南，在卡通裡面新一和小蘭的情人關係令人嚮往，偶爾會有小蘭告白的情節，但柯南會在旁邊有點偷笑，覺得實在太可愛了！自己會幻想卡通情節發生在自己身上。」

▲▼AKB48。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 TEAM TP 出席動漫展。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48。（圖／好言娛樂提供）

這次現場演出兩首新歌並搭配舞蹈，因為人數眾多舞蹈演出變成一個很高難度的挑戰。在默契上都需要多加培養讓動作一致並花時間不斷的練習。隊長詩雅表示，「為了完美的演出花了很多時間在討論、練習上，希望呈現的是團體的精神，只要有人進度跟不上我們就陪她一起練到好。」

語晴表示《勇往直前》的歌曲很多「自由發揮」的動作，練習時常會有碰撞、動作打架。私底下會花很多時間練習，趕上大家的進度。 于馨說很擔心自己展現不出帥氣的感覺，花很多時間設計姿勢，讓大家現場有驚艷的感覺 。 阿部說跳舞時用眼神交流溝通讓整體感更一致。姿怡自招自己跳舞最常出錯，會常常會跟不上大家，但會時時警惕要多花時間趕上團隊水準。 

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