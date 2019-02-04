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公館巧遇林依晨「貼心留言」暖哭！但最狂偶遇是他..「天王」幫遛狗

記者李玟儀／綜合報導

你／妳有偶遇過明星？相信如果有偶像的話，應該都曾經希望哪天能和偶像不期而遇，但「偶遇」的最高境界可能是像這位網友，合照就算了，明星竟然還幫忙遛狗，際遇讓粉絲超羨慕。

偶遇周杰倫

一名梁姓網友曾分享偶遇周杰倫的經驗，第一次偶遇是在機場，沒想到在半年內再次巧遇。某天晚上梁先生正在遛狗時，發現路上有個「走路跩到爆炸」的人經過，這才驚覺此人竟然是周董，連忙上前要求合照，周杰倫第一時間認出他，還親切地寒暄。

▲梁姓網友在臉書上分享與周杰倫偶遇的經過，周董不但等他合照還幫忙遛狗。（圖／翻攝自梁姓網友臉書）

不過就在梁先生拿出手機準備合照時卻發現沒電，令人意想不到的是，周杰倫不但耐心留在原處等他回家拿ipad，而且還順便幫忙遛狗，讓他很驚訝。梁先生事後接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，兩次拍完照後，彼此都沒有深入多聊些什麼，讓他感到有些後悔，笑稱如果還有機會見上第3面，一定要鼓起勇氣問偶像經營的公司有沒有缺人。

偶遇林依晨

林依晨出道以來零負評，是許多人心目中的女神，不過雖然貴為金鐘視后，她本人沒有什麼架子，經常搭乘大眾交通工具，甚至沒有遮掩地出現在公眾場合。過去有網友在Dcard上發文，在公館某間書店準備離開時，先是聽見一個熟悉的聲音，「第一個直覺是：『這聲音好像依晨啊』。」然後，他往上一看發現有3個人，其中一人留著短髮戴著口罩跟眼鏡，「我心想該不會就是依晨吧也太像了，迅速看了她身旁的人立馬認出依晨媽媽。」

▲▼網友巧遇林依晨，晨神在簽名時附上的留言充滿正能量。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲網友巧遇林依晨，晨神在簽名時附上的留言充滿正能量。（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友隨後上前打招呼後，林依晨也轉頭說了一聲「嗨」，雖然偶像表明不方便合照，但對方仍主動詢問她要不要簽名。引人注意的是，林依晨除了在DM上留下親筆簽名，還寫上祝福粉絲的英文字，流露出滿滿正面能量，「Live well.Laugh often.Love more.（好好生活，笑口常開，多一點愛。）」對此，許多網友都紛紛直呼超羨慕。

偶遇「國民爸爸」廖峻

偶遇當然不限於年輕的明星，有很多演員是台灣觀眾從小到大的記憶，像是「國民爸爸」廖峻從電影《大頭兵》系列，到電視劇《施公奇案》、《土地公傳奇》、《鳥來伯與十三姨》、《天下第一味》、《甘味人生》，代表作品眾多，他幽默詼諧的表演方式深植人心，但其實就連私底下他也一樣風趣。

▲網友偶遇廖峻。（圖／網友林皓茗授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

日前有網友分享偶遇廖峻的故事，當時在店裡，廖峻穿著格子襯衫搭配卡其色長褲及球鞋，打扮就像當年綜藝節目《歐吉尚遊台灣》一樣，一如既往地神采奕奕。店員覺得眼熟，好奇問：「你是藝人嗎？」廖峻不改幽默本色，用著一貫的台灣國語悠悠地回答：「嘿，挖花生。（對，我花生）」故意用藝人、薏仁的諧音跟店家開個小玩笑，一說完回頭看到有鏡頭，還露出調皮的笑容，果然是那個在電視上用作品逗樂無數台灣人的可愛前輩。

▲廖峻向關心他的粉絲報平安。（圖／翻攝自Facebook／廖峻／錦德）

不過近日傳出廖峻身體微恙的消息，兒子廖錦德證實在跨年前一晚12月30日，因天氣太冷，廖峻患上流感才會引致輕微中風，因為擔心影響休養，因此一直都非常低調處理，「怕他病情會突然有變，會越來越嚴重，所以我們一直沒有公開這件事情，除了家裡人以外，我也只跟公司說單純流感，但的確是有小中風。」

在消息傳開後，廖峻在與兒子廖錦德共同經營的臉書粉絲團上，上傳了一張近照報平安，畫面中他雖然坐在輪椅上，但氣色看起來非常好，還對著鏡頭比「手指愛心」，非常俏皮。

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關鍵字

偶遇, 巧遇, 公館, 林依晨, 周杰倫, 廖峻

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