從頭到尾猜不到劇情！《阿爾罕布拉宮的回憶》AR打怪救愛情

圖文／鏡週刊

2016年底中國大陸的「限韓令」，絲毫沒有燒熄韓流的熱度，反而讓個性不服輸的韓國人積極尋求其他合作的可能性外，也讓功夫底蘊深厚的韓國編劇，藉此更快速與國際接軌。

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最近Netflix推出螢幕點選互動式電影《黑鏡：潘達斯奈基》，在業界驚為天人之餘，事實上，Netflix也購入2018年底tvN電視台製作的新戲《阿爾罕布拉宮的回憶》，結合AR擴增實境技術的方式，對電視劇來說確實是件極其新鮮又大膽的嘗試。

《阿爾罕布拉宮的回憶》由《秘密森林》安吉鎬導演和《九回時間旅行》《W－兩個世界》宋在貞作家合作打造。劇情描述投資公司代表劉鎮宇（炫彬飾）接到來自鄭世周（燦烈飾）的神秘電話，表明要賣給他一個新開發的遊戲軟體，並約定在西班牙格拉納達的老舊旅館「BONITA」相見。

鎮宇到「BONITA」後始終沒見到世周，卻發現旅館主人是世周的姐姐鄭熙珠（朴信惠飾），在使出小手段獲得遊戲軟體開發權後，他卻因在這款遊戲中殺死競爭對手車亨碩（朴勳飾），從此陷入完全無法擺脫的噩夢中…

曾製作過《孤單又燦爛的神－鬼怪》《陽光先生》的Studio Dragon Corporation，以及擁有編劇宋在貞經紀的綠蛇傳媒共同開發製作的《阿爾罕布拉宮的回憶》，製作預算高達韓幣200億元（約合新台幣6億元），開拔至西班牙、匈牙利與斯洛文尼亞出外景，並找來當紅男神炫彬及朴信惠主演，首播就創下相當於25.3%的無線收視率，成為tvN電視台歷史上首播收視率季軍，播出至12集首爾地區無線收視率更已突破45%。

2012年開始與tvN合作，宋在貞從《仁顯王后的男人》就展現她擅長時空穿梭的編劇手法，之後的《Nine：九回時間旅行》甚至成為韓國電視史上第一部被美國收購版權的作品。2016年李鍾碩、韓孝周主演的《W－兩個世界》則手法更加大膽，以虛無的漫畫世界穿越至現實生活交織成帶著奇幻色彩的愛情故事，雖然播出時招致部分「爛尾」的負面批評，但依然無損宋在貞的專業與創意。

《阿爾罕布拉宮的回憶》以遊戲的概念，結合AR擴增實境的手法，擅長穿越題材的宋在貞作家，坦承受到在全球都風行的「Pokémon GO」寶可夢抓寶遊戲啟發，因而決定捨棄穿越的設定，改以遊戲闖關打怪的邏輯，再結合奇幻、浪漫、懸疑等元素來撰寫整個故事。

被韓國媒體形容倘若不劇透，完全無法知道劇情走向的宋在貞作家，這次以《阿爾罕布拉宮的回憶》為自己因《W－兩個世界》而失去的顏面扳回一城。每集扣人心弦的劇情走向，緊緊抓住觀眾的目光；利用遊戲串起的轉折、衝突及視覺效果，教人忍不住驚歎。以韓劇《秘密森林》讓眾人見識到他營造幽暗隱晦氛圍功力的安吉鎬導演，這回不但將劇情節奏掌握得極佳，流暢的運鏡更讓西班牙、匈牙利、斯洛維尼亞等地的風景美不勝收。

過往在電視劇中總是帥氣談情的炫彬，在這齣戲裡依然帥度不減，演技也更加精進，不論是投入於遊戲戰鬥中的模樣，或是面對愛情時而受傷、時而深情的模樣，即使面對危急情況下都能將女性觀眾撩得心跳不已，飾演的「劉鎮宇」從戲的前期開始就因墜樓意外而跛腳，但後半段隨著在遊戲中不斷晉級而外掛全開健步如飛，編劇的設定，也著實讓大家忍不住鼓掌叫好；雖然編劇擅長以男性角色為主，但女主角朴信惠確實很會挑作品，戲中展現流利的西班牙語，顯然下足功夫苦練，值得稱許。



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