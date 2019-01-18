斯亞「爆乳D奶」開個唱！　邀《黑澀會》戰友驚喜共舞

記者關韶文／台北報導

《黑澀會》出道的斯亞和鹿西派共同舉辦演唱會，上半場由斯亞擔綱演出，以一首《Honey》開場，並帶來多首過去節目中的回憶組曲，唱到《皇后區的皇后》時，斯亞邀請《黑澀會》戰友蚊子合體，掀起演唱會高潮。

斯亞在2018年推出個人單曲《Famous非夢事》，對於想做的事情都超級努力的，因為工作繁重，這場演唱會只有大概一個月的準備期，期間平均每天都要練舞達四小時，演唱會前兩週不小心感冒，她滿自責，乖乖地吃藥之外，撐著沒聲音的喉嚨硬是要把舞練好，能不說話就不說話，還好演唱會前痊癒，她才能帶來連續10首的精彩演出。

▲▼斯亞舉辦售票演唱會。（記者張一中攝）



斯亞穿上D奶爆乳裝登場，演唱張韶涵《有形的翅膀》，街著在台上分享自己的心情，「我有時候可能會被誤解，或是被干擾情緒，我們一定會發生很悲傷很憤怒的事情，我希望大家可以跟我一樣，想想自己身邊有很多支持你的朋友，可以給你很多很溫暖的力量。」台下宅男溫暖大喊，「我們保護你！」

▲▼斯亞以唱跳歌手之姿開唱。（記者張一中攝）

接著為了帶來嘻哈演出，斯亞上演在台上換鞋的戲碼，她笑說，「今天要讓大家拋開包袱，不要有女明星的感覺，就直接在台上換鞋好了！」唱到《皇后區的皇后》斯亞邀請《黑澀會》戰友登場，蚊子戴上紅色帽子、黑色西裝帥氣登台，兩人一同合唱葛仲珊《皇后區的皇后》，掀起演唱會高潮。

▲▼斯亞邀請蚊子擔任嘉賓。（記者張一中攝）

蚊子開心表示，「在節目中，我比糖果早大概一兩屆，可是大家後來只要問到我《黑澀會》的事情，每個人都問說，有沒有跟糖果聯絡呢？我們兩個就是會一直被連在一起，以往我們就是PK方式呈現，難得我們一起跳起帥舞，是很棒的回憶！是我一直很想要的回憶！」

斯亞開心表示，「我必須要跟大家說，這就是我飛到韓國去學的舞，我要完整呈現在這個舞台上，因為現在比較少表演性質的節目，所以要跟蚊子在這裡表驗給大家看。」蚊子接著說，「雖然我看起來冷冷的，但我內心其實很澎湃。」兩人在台上開心給粉絲拍照，斯亞笑說，「終於不用Battle了！」蚊子更埋下伏筆，期待未來有合作的機會，