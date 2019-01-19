「吻戲達人」金來沅形象大轉變　新片化身黑道議員

圖文／鏡週刊

2018年是韓國影視「漫畫改編年」，電影《與神同行》《與神同行：最終審判》及電視劇《金秘書為何那樣》都改編自網路連載漫畫，也都叫好又叫座。另一部由政治漫畫搬上大銀幕的作品《Long Live the King》，歷經3個月拍攝日前殺青，男主角金來沅坦言：「和姜允成導演合作，打造一個全新的題材，拍攝期間覺得很幸福！」

改編自人氣網路漫畫的電影《Long Live the King》，找來以電影處女作《犯罪都市》獲百想藝術大賞新人導演獎的姜允成執導。故事描述木浦地區最大的黑道組織八龍會大哥張世出（金來沅飾），在偶然的機會下成為國會議員，進而改變國家的過程。

以《犯罪都市》締造逾680萬觀影人次的導演姜允成，找來過去以愛情戲見長、且有「吻戲達人」封號的金來沅飾演出身黑道的男主角：「這並非金來沅第一次演黑社會角色，他在電影《蘇格拉底先生》《向日葵》《叛獄無間》裡都能將逞凶鬥猛的流氓角色詮釋得很好，再加上他外貌斯文有禮，演起這種黑道暴力角色格外有吸引力。」

《Long Live the King》自去年10月9日開鏡，歷經長達3個月的拍攝，終於在今年1月12日正式殺青。導演姜允成透露，電影正式開拍前，他與製作團隊在木浦地區做了10個月的準備：「經過3個月的密集拍攝，我和演員們、工作團隊一起有趣又痛快地努力拍完這部電影，接下來要投入剪輯等後製工作，電影預計下半年與大家見面。」

男女主角金來沅、元真兒在殺青後都依依不捨，並坦言能與優秀的導演及工作人員合作十分幸福：「希望能將電影中溫暖的情感完整地傳達給觀眾！」



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