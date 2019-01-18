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葛萊美獎2月11日台灣同步直播　滴妹搶先解析

記者蕭采薇／綜合報導

《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》將由15次葛萊美獎得主R&B天后艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）主持，是自2005年皇后拉蒂法後第一個女主持人。她特別拍了一支影片，告訴身邊的親朋好友這消息，有趣的是當她十分興奮的對孩子們說：「沒想到吧，我要主持葛萊美獎啦！」，孩子看著她，靜默許久後，大兒子Egypt 問她：「什麼是葛萊美獎？」，讓她哭笑不得。

▲▼《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》由Alicia Keys擔任主持，Star World邀請網紅滴妹與ICRT DJ Joey為觀眾分析。（圖／Star World提供）

▲網紅滴妹與ICRT DJ Joey為觀眾分析葛萊美。（圖／Star World提供）

本屆葛萊美獎可說是嘻哈饒舌當道，肯卓克拉瑪今年參與了黑豹原聲帶的製作與配唱，入圍了包括「年度專輯」、「年度歌曲」、「最佳饒舌演出」等8項；緊追在後的是「饒舌天王」德瑞克（Drake）以7項成為亞軍。另外女聲崛起，女性歌手在幾個主要獎項占據多數，像是年度專輯獎、年度唱片獎各入圍8名中，各自5名都是女性；最佳新人獎入圍者8人中，女性更占了6人。

▲▼《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》由Alicia Keys擔任主持，Star World邀請網紅滴妹與ICRT DJ Joey為觀眾分析。（圖／Star World提供）

▲《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》由Alicia Keys擔任主持。（圖／Star World提供）

Star World與影音串流平台FOX+，將在2月11日上午9點LIVE直播《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》，Star World也邀請了ICRT DJ Joey和Youtuber網紅滴妹為大家解析《第61屆葛萊美獎頒獎典禮》看點，特別製作《決戰葛萊美》搶先看節目，預計將在2月2日週六晚上9點於Star World頻道首播。典禮將於晚上9點以中文字幕精彩再現。

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葛萊美獎, 滴妹, 艾莉西亞凱斯, Alicia Keys

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