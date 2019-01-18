小烏龜回來了！鄭可強《知足》5票擊退「阿信跨刀歌手」

記者許逸群／台北報導

小烏龜回來了！大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（18日）播出「民間怪物PK挑戰賽」，擁有高人氣的選手鄭可強雖然有幾次表現不如預期，但仍一直受到導師們的期望而被救回，這次他沒再讓喜歡他的人失望，被林宥嘉誇讚：「今天我覺得你不是最讓我驚豔的一次表演，但，是感動度最多的一次演出。」

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼鄭可強與對手黃奕儒。（圖／ETtoday）

鄭可強這回選唱五月天的《知足》，他表示這些日子有太多感謝想表達，「這幾個月對我而言是很奇幻的旅程，不管是學到的東西、得到的評論，選這首歌來表達我的感謝。」他透露，先前與選手贊薇合作演出時，自己也喪失競爭的心態，「因為跟大家太好，自己反思了一下當初來比賽的是什麼心情，不要辜負老師給我的期望。」

▲▼鄭可強獲得導師們的稱讚。（圖／ETtoday）

有趣的是，鄭可強遇到的對手是黃奕儒，黃奕儒是五月天阿信曾跨刀合作的唱片圈新人，碰巧他這回又是演唱五月天的歌曲。不過鄭可強這回沒再讓喜歡他的人失望，感性又細膩的歌聲讓人陶醉，就連場邊的選手許莉潔都忍不住泛淚，飛行導師信也說：「你有目前為止我聽過最好的聲音！」

▲Ella被鄭可強的歌聲感動。（圖／ETtoday）

鄭可強的演出獲得導師們一致好評，Ella以電影《一個巨星的誕生》來勉勵，「永遠不要忘記最真實的東西才是最感人的，我很謝謝可強帶給大家的感動，我甚至有點鼻酸、我皺了眉頭。這世界上有的是比賽，當你跨出那一步，就是你為人生做的努力。」鄭可強最終以全數的5票獲勝。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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