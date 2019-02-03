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還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

記者方良鈺／綜合報導

《我愛黑澀會》是2005年開播的明星養成型節目，當年可以說是風靡青少年圈的最夯綜藝，隔年節目也選出9位成員組成「黑Girl」（前稱黑澀會美眉）正式出道，可惜最後歷經成員多次變動，幾乎名存實亡。9位美眉雖然不再以團體行動，但她們仍在圈內各領域都有所發展，你們還記得幾位呢？

大牙 （周宜霈）

大牙在《黑澀會》中除了是班底，更是主持人黑人身邊的「助教」，因為擁有領袖氣質，所以出道後則擔任「黑Girl」的團長，是隊內的「性感美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲大牙。（圖／翻攝自網路、Facebook／宜霈vs大牙）

2010年退出團體後，大牙2014年起開始改以本名周宜霈活動，並將事業重心轉往戲劇，近幾年更加入本土劇行列，2017年在《一家人》中飾演女強人，用流利台語飆罵惡婆婆的演技獲得許多觀眾讚賞，為演藝生涯殺出一條新的血路。

Apple（黃暐婷）

Apple早在2001年就有上《我猜我猜我猜猜猜》亮相過，後來雖然比妹妹黃喬歆（瑤瑤）晚加入《黑澀會》，但因為表現亮眼所以被選入團體出道，是隊內的「古典美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲Apple。（圖／翻攝自網路、Facebook／黃暐婷 APPLE）

同樣在2010年退團後，Apple繼續跟著老闆張世明（Andy哥），因為到新公司，Andy想要她等發片機會，繼續走偶像路線，可惜就這麼空等了一年，後來變決定轉型接通告跟主持，目前也經常在各大綜藝節目看到她的身影。

MeiMei（郭婕祈）

擁有1/4日本血統的MeiMei當年在節目雖然身材較為豐腴、常被黑人稱作「小叮噹」，但精緻的混血五官加上打扮都是當時流行的日系風，造就她的高人氣，也順利被選為團體出道，是隊內的「日系美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲MeiMei。（圖／翻攝自網路、Facebook／MeiMei 郭婕祈）

MeiMei與大牙、Apple一樣在2010年退團，後來轉戰鑽研Rap，以新團體「M4－玩樂唱作組合」之姿回歸樂壇，可惜最後也是解散收場。

此外，近幾年MeiMei的長相不同於過去有著嬰兒肥的臉蛋，被網友質疑整形，但她大方坦承離開黑澀會後有戴牙套整牙，也打過肉毒桿菌，才會變成瓜子臉。目前她多從事網路直播，社群網站有10幾萬人追蹤。

彤彤（貝童彤）

從小就練舞出身的彤彤，在節目中就以擅長舞蹈出名，也因為出眾的才藝因此獲選出道，是隊內的「動感美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲貝童彤。（圖／翻攝自網路、Facebook／貝童彤 （彤彤姐姐））

彤彤是最早退團的成員，後來改以藝名貝童彤活動，並轉戰親子台以「彤彤姐姐」身份擔任兒童節目主持人，同時沒放棄鑽研舞藝，參加過多次國標舞職業賽，發展相當多元。

感情生活方面，貝童彤2016年受訪時就曾透露有圈外男友，時隔兩年她便突然在臉書開直播，驚喜宣布自己懷孕的消息，日後也登記結婚，成為「九妞妞」中首位成為人妻人母的美眉。

丫頭（詹子晴）

天生就有一副娃娃音的丫頭，這成了她最有記憶點的招牌特色，加上個性活潑外向，所以很快就讓觀眾留下深刻印象，也成功以團體出道，是隊內的「嬌滴美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲丫頭。（圖／翻攝自網路、Facebook／丫頭詹子晴）

丫頭可以說是在「黑Girl」待最久的成員之一，在第一代成員漸離後，還過渡到第二代繼續活躍，在團體停止活動後她才開始以本名「詹子晴」上節目，改簽為吳宗憲旗下藝人。除了演藝事業，她同時積極開拓副業，感情方面則與前警政署長王卓鈞兒子王惟立穩定交往中，可以說是感情事業兩得意。

小薰（黃瀞怡）

小薰是泰雅族原住民，擁有深邃五官、雪白肌膚和一種典雅的氣質，在當時是很多青少年心中的女神，被選為團體出道後，則被封為隊內的「氣質美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲小薰。（圖／翻攝自網路、Facebook／小薰-黃瀞怡）

與丫頭相同，小薰也是沒有直接退出「黑Girl」的成員，不過她2007年就主演電視劇《18禁不禁》，成為隊內第一位拍攝個人戲劇的成員，團體停止活動後她則繼續朝戲劇之路邁進，近幾年演出多部台劇與國片，2018年初也成立了自己的工作室。

鬼鬼（吳映潔）

鬼鬼其實當年在選拔時成績最差，差一點進不了《黑澀會》，但製作單位仍看好她、不斷給予機會，終於在第四次以二胡演奏《小星星》的表演入選，爾後也因為在節目上表現亮眼，得以順利出道，成為隊內的「搞怪美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲鬼鬼。（圖／翻攝自網路、Facebook／鬼鬼 吳映潔）

不過後來在2009年就退出「黑Girl」的鬼鬼，便開始朝演藝圈各方面發展，有主持、拍戲、拍MV，2013年更參與韓綜《我們結婚了》與2PM成員玉澤演成為假想夫婦，同時也在大陸打開知名度。

在戲劇、綜藝不斷努力的狀況下，鬼鬼始終沒有放棄歌唱夢想，終於在2016年簽約南韓三大經紀公司之一「CJE&M」並發行首張個人專輯，同時登上《M! Countdown》舞台，創下事業巔峰，目前也持續在兩岸參與綜藝，人氣不減。

小蠻（王承嫣）

小蠻擁有可愛甜美笑容、直率的個性，而且有著174公分的高挑身材，在《黑澀會》眾多美眉中可以說是相當亮眼，成功獲選以「黑Girl」出道後，是隊內的「俏麗美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲小蠻。（圖／翻攝自網路、Facebook／小蠻 王承嫣）

2010年初改加盟至伊林娛樂，形同退出團體，單飛後朝戲劇路線發展，接連拍了幾部偶像劇，也因戲結識現任男友邵翔，目前已經穩定交往大約5年時間，讓不少粉絲敲碗這一對趕快步入禮堂。

筱婕（張甯兒）

當年才15歲的筱婕就相當敢於在節目上表現自己，肉肉的雙頰、戴著牙套可以說是她的特色，獲選進入「黑Girl」後成了隊內年紀最小的成員，也因為她逗趣的個性，所以成為隊內的「搞笑美眉」擔當。

▲黑Girl。（圖／翻攝自網路、Facebook）

▲張甯兒。（圖／翻攝自網路、Facebook／張甯兒）

筱婕同樣是在2010年離開團體，改藝名為甯兒，但她不同於其他美眉，選擇漸漸淡出演藝圈，改以平面模特兒的身分活躍於各大網拍平台，轉戰時尚界，不時會在社群網站分享穿搭文，成為許多人心中的流行指標之一。然而摘下牙套後的甯兒，外型已經與稚嫩時期的她判若兩人，甩掉嬰兒肥改走氣質成熟路線，完全是女大十八變。

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