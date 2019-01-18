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Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，正式升格一家五口，生活幸福美滿。她透露老公近日要單獨帶Max回美國開會，讓她擔心不已，更自嘲是「媽媽的自我放手練習」。

▲隋棠老三睜眼正面。（圖／翻攝自Tony IG）

▲隋棠在月子中心工作。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠、Tony剛迎來第三胎兒子Olie。（圖／翻攝自IG／隋棠）

隋棠透露老公Tony為了工作要回美國開會，決定帶著大兒子Max同行，此舉卻讓她擔心不已，「掙扎許久我終於是鼓起勇氣答應他（Tony）了。」她表示上機前一晚，Max把自己的小背包塞滿了喜歡的小點心，滿到早上起床後，他才跟爸爸說背包太重了，可愛的舉動也讓一旁的她哭笑不得。

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲Tony單獨帶Max去美國，隋棠擔心不已。（圖／翻攝自IG／隋棠）

結果Tony與Max前腳才剛進候機室，隋棠就忍不住跟兒子視訊，她也不捨地PO出兒子的背影照，感嘆：「看著小背影真不捨得，原來為孩子送機是這種感覺，不喜歡。」更不忘叮嚀先生：「兩位請把彼此照顧好‍。」而Max背包上更被眼尖網友發現放著一張大佛像貼紙，她則苦笑回覆：「媽媽有多擔心佛像就有多大張。」

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠送機max。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠到機場送機老公、兒子。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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