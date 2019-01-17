王寶強、馬蓉離婚切割「天價財產」　法院最終判決網暴動：偷情下場！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸藝人王寶強因離婚糾紛打官司，纏訟2年終於有了結果！他和前妻17日傳出離婚司法程序全部終結，其中財產分割的協議也已經簽字執行，知情人士透露：「他獲得了應有的財產。」

▲馬蓉和王寶強離婚官司纏訟2年，財產分割終於結束了。（圖／CFP）

據陸媒《新京報》報導，王寶強和馬蓉共同擁有財產，市值將近人民幣2億元（約台幣9.2億元），解除夫妻關係後，財產分割掀起爭議，並在法院另案審理。他和前妻需要分割的財產包括股權、房產、車、有價證券、海外房產等，由於離婚關係認定了女方的過錯，造成他精神上的損害，因此法院認為應該應該給予賠償，因此2億財產分割比較偏向王寶強，也就表示男方得到的比較多，目前雙方調解結束，財產分割協議上也已經簽字，協議生效。

▲王寶強和馬蓉結婚將近7年，2016年親自踢爆老婆出軌。（圖／翻攝自微博）

王寶強身邊人士透露，「夫妻二人房產中只有一處登記在王寶強的名下，其他都在馬蓉和女方父母名下，目前也在配合做產權變更。」他和前妻的離婚官司全部結束，同時也給大陸婚姻官司立下新的判例，消息曝光後掀起陸網熱烈討論，有人驚呼「我只看到2億（人民幣）」、「出道短短幾年就賺這麼多」、「重點是王寶強名下只有一個房產。」也有網友怒嗆「這就是婚內偷情的下場」、「糾纏這麼久可算結束了，心疼王寶強。」

▲王寶強夫妻共同擁有眾多房產，且大都是馬蓉和其父母，只有一個名字是自己。（圖／翻攝自王寶強、馬蓉微博）

【王寶強、馬蓉離婚事件回顧】



2010/2/10 王寶強、馬蓉邢台登記結婚

2016/8/14 王寶強微博發聲明，指妻子馬蓉和經紀人宋喆有不正當兩性關係

2016/10/18 王寶強、馬蓉離婚官司開庭，要求財產分割

2017/9/13 宋喆因涉職務侵占被北京警方帶走。

2018/2/11 王寶強、馬蓉一審宣判解除婚姻關係，婚生子由王寶強撫養，婚生女由馬蓉撫養，馬蓉名譽訴訟案被駁回

2018/2/12 馬蓉宣布上訴

2018/6/22 王寶強、馬蓉二審維持原判

2018/10/18 宋喆被判有期徒刑6年

2018/12/2 馬蓉稱曾被王寶強施暴

2019/1/17 王寶強、馬蓉財產分割調解，夫妻共同財產2億人民幣，法院認女方過錯，造成王寶強精神損害，分割後較傾斜男方

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