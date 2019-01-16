史上第一次！衛視電影台除夕首播片「打開電視才知道」

記者洪文／綜合報導



過年在家看電影是個省錢的好選擇，而今年農曆春節年假從2月2日起一連9天，衛視電影台再度祭出每晚9點天天排出全台首播電影，陪伴全家大小賀歲迎新春。不過2月4日星期一除夕首播片，衛視電影台賣個關子先不公布，屆時將排播「驚喜場」，觀眾要準時晚間9點打開電視頻道才知道，這也是電影台史上第一次未公布過年檔期節目內容的一次。

▲衛視電影台。（圖／翻攝自Youtube）



攤開衛視電影台2019年排出影片，陣容多元，包括最夯台灣國片、警匪動作港片、日本泰國動畫、大馬運動勵志片等；這些最新院線下檔影片，包括《黃金兄弟》、《鬥魚》、《切小金家的旅館》都將首度在電影台播出，最適合年節團圓時闔家觀賞。

農曆春節首播電影：

2/2（六）除夕前週六《急凍行者（下卷）》（大陸名《冰封俠：時空行者》）這是甄子丹相隔近5年之後推出下卷，故事描述明朝大將軍賀英利用時空金球終於重返明朝，與錦衣衛兄弟薩獒獲悉了倭寇和朝廷奸黨之間足以傾覆皇權的密謀，綿延400年的驚天危機一觸即發。賀英也在紅顏知己小美的幫助下開始了抗倭鋤奸和保護族人的戰鬥。

2/3（日）小年夜：《黃金兄弟》集結5位型男:鄭伊健、陳小春、謝天華、林曉峰及錢嘉樂，當年橫掃港台票房的古惑仔系列電影，至今仍是華人影壇中的經典系列作品，20年後再度合體演出，帶出濃濃的港味絕對少不了飛車追逐、打鬥、兄弟情義。

2/4（一）除夕首播片，衛視電影台賣個關子先不公布，屆時將排播驚喜場。

2/5（二）大年初一：《鬥魚》一部曾經席捲兩岸三地電視劇，重新翻拍躍上大銀幕《鬥魚》，同樣地深受電視劇迷得期待，電影版除了有新一代演員擔綱演出外，劇迷們懷念的電視元老組合也會回歸出現在影片中。

2/6（三）大年初二：《切小金家的旅館》是國片中少見驚悚喜劇類型電影，由張庭瑚洪言翔與林鶴軒三位年輕演員演出；這部影片部分橋段有向《暫時停止呼吸》、《倩女幽魂》、《殭屍》等華語經典恐怖片致敬意味；二位前輩演員羅家英與朱咪咪更是另一趣味亮點之一。雖然以驚悚手法包裝，但其實是要講述祖孫親情溫馨故事

2/7（四）大年初三：《李宗偉：敗者為王》是一部真人故事改編運動勵志故事，也是少數在台賣破300萬票房的大馬電影，主角李宗偉還於去年秘密來台進行醫療，引起體育版記者們一陣狂追。熱愛羽球的族群，看過一定還想再刷一次。

2/8（五）大年初四，日本動畫《瑪麗與魔女之花》改編自英國奇幻作家瑪麗史都華作品「小掃帚」，喜歡宮崎駿作品及說故事方式的朋友，這部作品適合全家大小在周五也晚一同觀賞。



2/9（六）大年初五周末夜晚：《L風暴》是一部娛樂性十足警匪動作電影，承接之前風暴系列電影故事，古天樂與張智霖聯合主演，描述香港廉政公署調查一宗海關貪汙洗錢案，古天樂飾演的首席調查主任被舉辦收賄1,200萬港幣，古天樂要為自己洗清嫌疑。

2/10（日）大年初六，年假最後一天強檔壓軸：泰國動畫電影《暹羅訣：九神戰甲》在長期以來一直以日本為首的亞洲動畫市場，如今泰國殺出這一部動畫電影，而且水準直逼好萊塢等級，對於動畫迷而言自然眼睛為之一亮。泰國電影不再只有恐怖及青春同志二大類型，現在連動畫也急起直追。本片故事結合格鬥武術、傳統文化和炫麗視覺效果，深具冒險刺激與熱血的故事，有點融合西方《魔戒》加上東方《西遊記》感覺。