ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S曝3字「愛情保鮮術」：老公把我當Super Star

記者林彥君／台北報導

小S今（16日）出席失智症公益活動，她的奶奶失智，自認現在有輕微失智症狀，會誤把遙控器當成手機，還會忘記女兒說過的事情。長期喝酒會提高失智症的風險，她平常會品嚐美酒，會不會因此戒酒？笑說：「讓我失智吧！忘記一些事情沒什麼不好，最想忘記臉上有淚溝跟皺紋。」

▲▼小S和老公 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

▲小S和老公 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S和老公維持甜蜜的方法就是「不要管」，彼此自由不干預，讓夫妻相處更自在，她平常在外辣媽形象，私下穿著非常隨性，「我一回家就換高腰睡褲，卸完妝躺在沙發像廢人，不把自己當貴婦，老公才不會有壓力，婚姻才會相處得更自在。」她近期接拍大陸實境秀《小姐姐的花店》，老公是忠實觀眾，還誇讚她在節目有魅力，小S自信的說：「他最近才發現老婆是巨星。」

小S很喜歡聞小孩的腳味，回到家會擁抱小孩，小女兒「許老三」都是最快衝向她，小S抱起女兒從頭聞到腳，聞完還會大喊「好香啊！」小S喝水有要求，笑說「我的人生除了酒精，只喝溫偏熱的開水。」二女兒很貼心，每次倒水都會拿捏溫度，讓她感到窩心，「我想喝水都會Call Lily。」

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

推薦閱讀

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！　活了60年「閨房過夜秘辛」讓皇帝淪陷

8歲NeiNei芭蕾舞考試「學霸成績」出爐　吳尊女兒劈一字馬露大長腿！

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　空姐老婆報喜：一次就中

6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！　耳下3公分「萌妹→老公」網暴動

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

微風女神分了帥T！　「被抓3P劈腿」7張私圖外流

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 梁詠琪《恭喜八婆》換上女警制服　導演自肥扮前男友
  2. 小賈斯汀「婚禮日期」曝光！　舞者已經開始彩排
  3. 《101》富婆陳意涵「想媽媽爆哭」　被問分開幾天…答案網傻眼！
  4. 白冰冰怒喊告酸民！蒐證後「求償1億」再爆：還有花蓮版MV
  5. 豪放抬腿開趴照被批像AV女優　雪莉嘆：只對我戴有色眼鏡的人很多
  6. 溫嵐消失2年近照曝光！　網友一看全驚呆「認不出來」
  7. 妻22年前過世..108歲爺爺獨過年！　蕭秉治一早到家送暖
  8. 全韓國都在比手指愛心　孔曉振聽完「囧臉搖手」秒拒絕
  9. 小S曝3字「愛情保鮮術」：老公把我當Super Star
  10. 爆耍大牌「住飯店要求美女」　吳鎮宇抓住「關鍵點」給說法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366