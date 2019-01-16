小S曝3字「愛情保鮮術」：老公把我當Super Star

記者林彥君／台北報導



小S今（16日）出席失智症公益活動，她的奶奶失智，自認現在有輕微失智症狀，會誤把遙控器當成手機，還會忘記女兒說過的事情。長期喝酒會提高失智症的風險，她平常會品嚐美酒，會不會因此戒酒？笑說：「讓我失智吧！忘記一些事情沒什麼不好，最想忘記臉上有淚溝跟皺紋。」

▲小S和老公 。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S和老公維持甜蜜的方法就是「不要管」，彼此自由不干預，讓夫妻相處更自在，她平常在外辣媽形象，私下穿著非常隨性，「我一回家就換高腰睡褲，卸完妝躺在沙發像廢人，不把自己當貴婦，老公才不會有壓力，婚姻才會相處得更自在。」她近期接拍大陸實境秀《小姐姐的花店》，老公是忠實觀眾，還誇讚她在節目有魅力，小S自信的說：「他最近才發現老婆是巨星。」

小S很喜歡聞小孩的腳味，回到家會擁抱小孩，小女兒「許老三」都是最快衝向她，小S抱起女兒從頭聞到腳，聞完還會大喊「好香啊！」小S喝水有要求，笑說「我的人生除了酒精，只喝溫偏熱的開水。」二女兒很貼心，每次倒水都會拿捏溫度，讓她感到窩心，「我想喝水都會Call Lily。」

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