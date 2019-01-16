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5歲愛女上台前：我現在是藝人！童言「要求規格」崔子格笑了

▲▼崔子格、崔恕女兒推出新歌 。（圖／北京大格娛樂）

▲崔子格、崔恕女兒推出新歌 。（圖／北京大格娛樂）

記者盧薇淩／台北報導

大陸歌手崔子格和音樂人老公崔恕結婚9年多，育有5歲女兒崔栩維（Silvia），近日一家三口合作新曲《容閎爺爺》，該曲由崔栩維主唱，夫妻倆擔綱「配角」助唱。自小古靈精怪的崔栩維抓緊機會「耍大牌」，在上台演唱前，主動提點爸媽意見，對演唱項目東挑西選，還霸氣發言：「我現在是藝人，要有藝人規格的要求。」讓護女心切的崔子格哭笑不得。
 
《容閎爺爺》由崔恕填詞、作曲，為紀念愛女就讀的容閎幼稚園而特別創作，崔栩維稚嫩的童聲，配合崔恕、崔子格成熟的和聲，讓這首歌溫馨感人。由於夫妻倆工作忙碌，女兒託給住珠海的爸媽照顧，崔栩維和爸媽相處雖少，卻毫不生澀，更不時童言童語，逗笑夫妻倆，成為兩人的開心果。兩人也為給愛女良好教育，特地讓她就讀容閎幼稚園，希望學貫中西兼收的理念，從小接觸良好學習環境。

▲▼崔子格、崔恕女兒推出新歌 。（圖／北京大格娛樂）

▲崔子格在亞洲紅人盛典得獎 。（圖／北京大格娛樂）
 
此外，號稱「拿獎機器」的崔子格近來出席亞洲紅人盛典，一身黑色中短露肩裙亮相紅毯，引來現場尖叫。她持續去年拿獎聲勢，榮獲「年度亞洲最佳女歌手」大獎，感慨：「受今年行業大環境影響，每個藝人都很幸苦，但自己依然堅持歌手之路。」她2018年一口氣發行三張專輯，其中更有第一張粵語專輯，期間花近5年時間學習粵語，反響讓樂迷相當讚賞。
 

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