大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！　男偶像違規「節目全程馬賽克」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視節目又有新限令！繼限古令、限娘炮之後，廣電總局又傳出規定「男藝人上節目不可戴耳釘。」此令一出讓部分節目頓時受影響，包括《偶像練習生》出道的林彥俊、小鬼（王琳凱），在《小姐姐的花店》的畫面，就全程被馬賽克啦！

▲大陸影視疑似出現新禁令，男藝人不可戴耳釘。（圖／翻攝自微博）

影視博主《青春小說影視劇透社》曬出截圖，透露廣電總局的新規定：「男藝人上節目不可戴耳釘。上星綜藝和網綜一樣，戴的話高糊馬賽克。」意即不限電視頻道、網路平台都受到禁令管制，由於陸綜大多在新規頒布前拍攝，因此林彥俊、小鬼的耳釘全被上了馬賽克，兩人超近特寫，可以看到高糊一圈遮去耳飾。

此外，井柏然在《演員的品格》中的造型也有耳釘，同樣也在耳朵部位被上了馬賽克，只要有正面特寫，就出現小圈圈黏在兩邊。

▲《偶像練習生》出道的林彥俊，戴耳釘是招牌造型。（圖／翻攝自微博）



▲林彥俊參加《小姐姐的花店》，鏡頭只要照耳朵都被上了馬賽克。（圖／翻攝自微博）





▲大陸限令禁男藝人戴耳釘，井柏然耳朵被打馬賽克。（圖／翻攝自微博）



禁戴耳釘的限令曝光後，有網友質疑是「性別歧視」、「該管不該管的都管了」，見到偶像耳朵上馬賽克更直呼「好尷尬啊。」不過也有網友表態支持，「戴耳釘不好看」、「這個規定我覺得很謎。」

▲網友質疑禁令，也有人支持。（圖／翻攝自微博）

▲部分網友質疑廣電限令管太多。（圖／翻攝自微博）