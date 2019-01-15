客語天后官靈芝唱台語！只因「十元阿嬤」...砸300萬發片

▲官靈芝推出台語專輯 。（圖／獨一無二娛樂）

記者盧薇淩／台北報導

金曲客語天后官靈芝日前發行第11張台語爵士專輯《爵好 Jazz’s Good!》，她表示一直想製作張不一樣的台語專輯，去年再次看到「十元阿嬤」的報導心想：「這20年來，不管生活中有多少煩雜事務，但，每一次看到這類的新聞，心中都有一股暖流，讓我能溫暖幾天。而我也開始有了想法，如何能把這樣的暖意，放在音樂中散發出去。」

於是她從《十箍銀》的單曲開始發想，找到志同道合的團隊。音樂想法在彼此討論中逐漸變大，把這些年觀察到的社會現象、不同族群的故事，環境土地關懷等議題，以及想要感謝的人事物，化成一首一首歌詞與音符。

求好心切的官靈芝，耗資300多萬製作費，邀請到了跨界音樂好手老友們，集結成爵士Live Band，跳脫電腦編曲模式，還原爵士最基本的真實架構。透過樂手的詮釋，讓每一個音樂作品，都有溫度。官靈芝說，不少音樂圈老友都是用幾十年交情情商他們幫忙，包含謝銘祐、董事長樂團團主唱吉董吉他手郭人豪、武雄、許常德等人，不然製作費一定會更高，好在大家都支持她的想法，彼此在音樂中玩得很開心，彼此的絕佳默契度與演出實力，更讓整張專輯呈現最完美效果。

轉戰台語樂壇，口碑爆棚發燒，不少音樂人在社群平台推薦，不但與蔡依林、林憶蓮、李榮浩等人獲選全球華語金曲榜2018年度十大專輯，更是唯一入選的台語專輯。官靈芝表示：「我所喜愛的爵士，是個愈陳愈香、不怕時間歷練、充滿自由的風格、最不受語種限制的樂種之一。客語、台語都是我最熟悉的母語，這次想用台語唱出正面又溫暖的能量，這張專輯也算是圓了我的心願。」