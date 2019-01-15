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袁詠琳車內擁吻周孝安！鄒承恩睽違10年為她「變劈腿渣男」

記者盧薇淩／台北報導

「Cindy」袁詠琳年初推出全新年度創作單曲《終於勇敢了》，11日數位上架，透過歌曲傳遞正向能量，鼓勵大家也鼓勵自己，而MV影像的拍攝風格，特別邀請新銳導演許智彥與金鐘編劇徐譽庭，兩人繼電影《誰先愛上他的》之後再度強強打造電影視感的MV，並找來新生代演員張耀仁、鄒承恩、周孝安出演，涂善存與周洺甫客串演出，陣仗強大。

▲▼袁詠琳MV，周孝安張耀文鄒承恩 。（圖／杰威爾）

▲袁詠琳MV中和周孝安在車內擁吻。（圖／杰威爾）

在徐譽庭的腳本描繪下，串聯整部MV的主要三段感情，各有情感宣洩與演技考驗的地方，Cindy與新生代演員張耀仁一起詮釋屬於年少時毫無保留任性妄為激烈的愛情模樣；好友鄒承恩情義相挺獻出睽違10年的MV拍攝，還帶來老婆親手做的蛋糕給大家打氣，現實生活中的暖爸為了Cindy更是二話不說變身劈腿渣男，笑說只要Cindy有需要的地方都配合，再再顯示兩人好交情。

最後在歷經幾段感情的挫折與歷練後，Cindy在劇中遇見現任男友周孝安，首次合作便有吻戲，在短暫的相處後，兩人迅速打破生疏感轉而進入劇情設定的情緒中，Cindy表示藉由這次的MV拍攝，飾演從抓狂咬人到崩潰大哭與咄咄逼人的自己，讓她在演員這個腳色扮演上過足戲癮，情感大爆發。

▲▼袁詠琳MV，周孝安張耀文鄒承恩 。（圖／杰威爾）

▲袁詠琳推出新單曲。（圖／杰威爾）

而新生代新銳導演許智彥，更是早在3個月之前已經開始與團隊進行籌備，那時正值電影《誰先愛上他的》的宣傳期，儘管是蠟燭兩頭燒的他，也沒有錯過每個討論的環節。此次拍攝動用近百位演員與工作人員，透過兩天半的日夜翻班拍攝，同步申請進入桃園機場兩大航廈，為Cindy打造最具真實感的MV場景拍攝，MV中所有演員服裝造型也特別情商電影《誰先愛上他的》團隊操刀打造，營造統一視覺感受。

▲▼袁詠琳MV，周孝安張耀文鄒承恩 。（圖／杰威爾）

▲袁詠琳、鄒承恩、張耀仁情義相挺。（圖／杰威爾）

MV中更是驚喜不斷，多位戲劇男主們現身力挺Cindy，連僅有一兩顆鏡頭的畫面，也有新生代演員涂善存與周洺甫的客串演出，新一輩人氣女生許莉潔與祈錦鈅也現身MV中，除了顯示Cindy的好人緣與大家喜愛歌曲外，導演與編劇的口碑與創新拍攝手法也吸引大家爭相參與。

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袁詠琳, 周孝安, 張耀仁, 鄒承恩

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