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沒上課也算出席！龍俊亨、尹斗俊、陸星材7藝人學位遭取消

記者吳孟庭／綜合報導

南韓東新大學（동신대학교）坦承，校內明星學生若因為工作沒來，還是會勾選出席，等於是承認給藝人特殊待遇，最終法院判決校友包含HIGHLIGHT尹斗俊、龍俊亨、李起光，BEAST前成員張賢勝、BTOB徐恩光、陸星材學位將被取消。

▲龍俊亨、尹斗俊、李起光7藝人學位遭取消。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

▲龍俊亨、尹斗俊、李起光（右下除外）大學學位遭取消。（圖／翻攝自龍俊亨IG）

南韓教育部去年8月開始調查是否有「學位特惠」待遇，今（14）日舉行調查聽證會，東新大學承認，即使學生沒來上課，會以「出席電視台活動」等理由認定為有出席，最後讓明星可以順利畢業，取得大學學歷。

教育部表示，「由於2015年前東新大學沒有明文規定，導致此情事發生」，因此取消包含尹斗俊、龍俊亨、李起光、張賢勝、徐恩光、陸星材與民謠歌手趙佳烈學位。

▲徐恩光、陸星材7藝人學位遭取消。（圖／BTOB臉書）

▲正在當兵的徐恩光、團員陸星材也遭取消大學學歷。（圖／翻攝自BTOB臉書）

更誇張的是，50歲民謠歌手趙佳烈再度申請入學就讀放送演藝學科，再還沒拿到學士學位時，
就擔任實用音樂學科的兼任教授，在應該要以學生身分聽課的時間，卻和他教課的時間多次重疊，他將同時被取消學位以及教授職。

HIGHLIGHT粉絲對此非常生氣，「當初是東新大學先（向偶像們）提議入學，也按（學校）提供的規則出席大學行程，講成學位特惠或取消學位，對藝人是顏面損失。」粉絲主張藝人也是被害者。

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尹斗俊, 龍俊亨, 李起光, 張賢勝, 徐恩光, 陸星材, 日韓風

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