迪士尼試水溫？《死侍2》DVD髒話血腥全砍　死侍講床邊故事給你聽

文／十月凱文

萊恩雷諾斯（RyanReynolds）監製並主演的《死侍》系列，以黑色幽默方式呈現，接連兩集都在全球大賣，萊恩雷諾斯打鐵趁熱，去年12月更推出了《從前有個死侍》，宣稱剪掉所有髒話、所有暴力血腥場面。



最近萊恩雷諾斯也在IG上宣布1月15日就可以買到藍光，也能花錢購買數位版的《從前有個死侍》，他還不忘向眾多小孩喊話：「孩子們，看這部《死侍》，不用經過爸媽的同意。」



到底為何會有《從前有個死侍》這部電影呢？

我們都知道福斯影業主導的R級超級英雄電影《死侍》，內容充滿大量的血腥暴力及黑色幽默，不過隨著福斯影業被迪士尼收購，多次傳出迪士尼接下該片版權，有可能不打算續拍了，即使迪士尼高層出面否認此事，表示這只是個謠言，仍然讓外界相當擔心。

這時候《從前有個死侍》出現了，剪掉所有限制級橋段，宣稱小孩也能看，這讓許多媒體及網友開始懷疑，也許這部電影就是劇組在試水溫，測試如果將《死侍》拍成PG-13版，是否還能一樣受歡迎？



即便如此《從前有個死侍》的宣傳過程，依然相當有趣，電影接連出了好幾個「床邊故事」版本的預告，還找來當年經典80年代奇幻童話電影《公主新娘》裡的小男主角弗萊德薩維奇（Fred Savage），只是他已經長大成人，還重現當年講故事的情節。

在這支預告中，弗萊德薩維奇展現他賤嘴的功力，在預告結束時，還不忘表態「我更喜歡漫威電影。」，死侍也幽默回應：「我們就是漫威電影啊！」



弗萊德薩維奇則搞笑說：「不過你是福斯的漫威電影，就像讓五分錢樂團唱披頭四的歌曲一樣，都是音樂，只是變得比較爛。」讓死侍也只能無奈回答：「哼，你還是小時候比較討喜。」

不僅如此，在這支預告中，還揶揄了迪士尼旗下皮克斯動畫工作室的經典電影《天外奇蹟》，意有所指要拿著氣球的老爺爺「不要過於依戀對方」，完全就是地獄梗啊！



不過被迪士尼收購之後，「死侍」這號人物是否還會繼續存在？目前計畫由萊恩雷諾斯持續主導的《X特攻隊》仍在片單上，就讓我們拭目以待吧。