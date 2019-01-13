請夏出道1年半首奪冠軍！背後「紫毛衣男」瞪大眼變焦點

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女歌手金請夏原本是限定女團I.O.I成員，以Solo之姿出道1年半，終於奪下音樂節目冠軍，而且還不只一座，10日拿到音樂節目《M!Countdown》冠軍時，身旁穿紫色毛衣的歌手的一舉一動卻意外引起注目。

▲宣布冠軍時，背後「紫毛衣男」瞪大眼睛變焦點。（圖／翻攝自YouTube／M2）

直播音樂節目《M!Countdown》本周由男團WINNER對上請夏，最終由後者奪下冠軍寶座，她臉上掩不住興奮表情，拿到獎座就先呼喊粉絲名字，「最近這麼冷還來到這裡幫我加油，真的很謝謝妳們。」

不過等待第一名揭曉前，請夏身後身穿紫色毛衣、頭髮微捲的高大男孩，意外引起了討論。原因是當冠軍揭曉時，他比請夏本人更加驚恐，眼睛瞪大突出、嘴巴呈現O字型，生動表情都被攝影機給捕捉了下來。

▲「紫毛衣男」被彩帶嚇到往後退。（圖／翻攝自YouTube／M2）

接著製作單位噴發彩帶，這位大男孩又被噴槍聲音給嚇著，整個人跳起來退了一步，但還是繼續微笑鼓掌。粉絲本來要看請夏頒獎，意外開始詢問，「後面那個紫色毛衣的是舞者嗎？他是誰？」其實他是南韓樂團N.Flying鼓手金宰鉉，也是女團Rainbow栽經的弟弟。

▲「紫毛衣男」最後還試圖與請夏共舞。（圖／翻攝自YouTube／M2）

此外，金請夏透過《Produce 101》第一季成功入選女團I.O.I，2017年單飛後，成為少數獲得成功的新生代女歌手，目前以靠著本次主打歌《Gotta Go》獲得3座音樂節目冠軍，在一片偶像團體中走出一條屬於自己的路。

▼請夏在《M!Countdown》奪冠畫面。（影片來源：YouTube M2）