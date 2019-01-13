暴風女《X戰警：黑鳳凰》很多「新的力量」　她證實：荷莉貝瑞版回來了

記者洪文／綜合報導

「暴風女」是《X戰警》系列電影人氣角色之一，原本由荷莉貝瑞（Halle Berry）在《X戰警》舊版三部曲及《X戰警：未來昔日》深植人心，自從《X戰警：天啟》之後改由亞利珊卓希普（Alexandra Shipp）演出年輕版「暴風女」。暴風女現在確定在《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）出現「新的力量」，亞利珊卓希普的演出將更接近荷莉貝瑞的版本。

▲亞利珊卓希普《X戰警：天啟》開始演出年輕版暴風女 。（圖／《X戰警：天啟》劇照）



亞利珊卓希普在ACE Comic Con動漫展證實，暴風女在《X戰警：黑鳳凰》將出現「新的力量」，「很多新的力量，很多很多新的力量，非常酷，當然對暴風女來說，這不算什麼新的力量，不過對觀眾來說，在視覺上有很多新的力量，她確實把人們搞得一團亂，非常酷！」

談及《X戰警：黑鳳凰》的演出，亞利珊卓希普坦言：「對我來說，我在《X戰警：天啟》初次演出，我希望觀眾看到我的版本、荷莉貝瑞的版本之間角色由年輕到成年之間的差別，但是《X戰警：黑鳳凰》的時間設定在90年代，其實很靠近2000年版本的暴風女。」

▲荷莉貝瑞在2000年《X戰警》的暴風女造型，當時頭髮長到胸部位置。（圖／《X戰警》劇照）



對於角色更接近荷莉貝瑞的版本，其實亞利珊卓希普很開心，「因為我不用再剃我的頭髮了，雖然我很享受剃完頭髮洗頭，水沖到頭皮上那種解放的感覺，但是這完全摧毀了女人味，用著不是自己的頭髮展現女人的一面，我喜歡《X戰警：黑鳳凰》建構的角色，將會看到暴風女更自然的一面。」

《X戰警：黑鳳凰》將於6月7日在台上映。