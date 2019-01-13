ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

暴風女《X戰警：黑鳳凰》很多「新的力量」　她證實：荷莉貝瑞版回來了

記者洪文／綜合報導

「暴風女」是《X戰警》系列電影人氣角色之一，原本由荷莉貝瑞（Halle Berry）在《X戰警》舊版三部曲及《X戰警：未來昔日》深植人心，自從《X戰警：天啟》之後改由亞利珊卓希普（Alexandra Shipp）演出年輕版「暴風女」。暴風女現在確定在《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）出現「新的力量」，亞利珊卓希普的演出將更接近荷莉貝瑞的版本。

▲▼亞利珊卓希普《X戰警：天啟》演出年輕版暴風女 。（圖／《X戰警：天啟》劇照）

▲亞利珊卓希普《X戰警：天啟》開始演出年輕版暴風女 。（圖／《X戰警：天啟》劇照）

亞利珊卓希普在ACE Comic Con動漫展證實，暴風女在《X戰警：黑鳳凰》將出現「新的力量」，「很多新的力量，很多很多新的力量，非常酷，當然對暴風女來說，這不算什麼新的力量，不過對觀眾來說，在視覺上有很多新的力量，她確實把人們搞得一團亂，非常酷！」

談及《X戰警：黑鳳凰》的演出，亞利珊卓希普坦言：「對我來說，我在《X戰警：天啟》初次演出，我希望觀眾看到我的版本、荷莉貝瑞的版本之間角色由年輕到成年之間的差別，但是《X戰警：黑鳳凰》的時間設定在90年代，其實很靠近2000年版本的暴風女。」

▲▼荷莉貝瑞《X戰警》暴風女。（圖／《X戰警》劇照）

▲荷莉貝瑞在2000年《X戰警》的暴風女造型，當時頭髮長到胸部位置。（圖／《X戰警》劇照）

對於角色更接近荷莉貝瑞的版本，其實亞利珊卓希普很開心，「因為我不用再剃我的頭髮了，雖然我很享受剃完頭髮洗頭，水沖到頭皮上那種解放的感覺，但是這完全摧毀了女人味，用著不是自己的頭髮展現女人的一面，我喜歡《X戰警：黑鳳凰》建構的角色，將會看到暴風女更自然的一面。」

《X戰警：黑鳳凰》將於6月7日在台上映。

Jasper路上追跑狂求抱　陳小春冷冷撥開不理

推薦閱讀

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

太妍1290萬被超越！　她IG追蹤人數「韓女星第一」

未婚懷孕才知《麻辣》男友「0存款還負債」！　一句承諾讓她點頭嫁了

Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

太妍1290萬被超越！　她IG追蹤人數「韓女星第一」

未婚懷孕才知《麻辣》男友「0存款還負債」！　一句承諾讓她點頭嫁了

Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

X戰警, X戰警：黑鳳凰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 沒訂餐廳惹火女友！　綠茶覺得煩：有位子就坐，不然就換別家啊
  2. SJ東海合照小9歲的他　網暴動「你們認識？！」1小時吸32萬讚
  3. 王嘉爾很會唱！菸嗓版《安靜》釣出周杰倫　「7字評價」粉絲嗨了
  4. 專家看面相分析KAI❤JENNIE戀情：不要傷害男方自尊心
  5. 暴風女《X戰警：黑鳳凰》很多「新的力量」　她證實：荷莉貝瑞版回來了
  6. 阿達想給「金秘書」繫領帶！　夢想實現⋯朴敏英現身了
  7. 《必勝》二姐好眼熟！　網神出她曾演過「厲害小三」
  8. 羅志祥喊：皮卡丘！　女團宣傳服「紅配綠、雨鞋」竟要6位數
  9. 瑪莉亞拜祖先抄49張心經　「一件裙轉運」連簽5年尾牙
  10. 曹西平準備跳30層樓！　10年助理「臨終遺言」拉住他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366