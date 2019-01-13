陳綺貞激情對尬男友！　罕見放閃告白...鍾成虎台下相視笑

記者盧薇淩／台北報導

歌手陳綺貞20周年演唱會「漫漫長夜」13日舉辦第三場，繼「黑白派對」跟復刻過去空姊造型後，特別請來男友兼音樂夥伴、演唱會音樂總監鍾成虎擔任客座吉他手，只見兩人升至小巨蛋三樓高空合體演出新歌，陳綺貞難得隨著音樂起舞，鍾成虎則陶醉刷著吉他，兩人眼神交流中展現激情，精彩互動充滿火花，全場萬人歌迷歡聲雷動。最後感謝名單時，他也特別喊話向他道謝，難得高調放閃。

▲陳綺貞演唱會，鍾成虎飆吉他在舞台上對尬音樂。（圖／記者張一中攝）

陳綺貞睽違5年回到小巨蛋開唱，第三天演唱會同樣以「黑白派對」震撼開場，在環狀舞台也跟歌迷大玩接唱遊戲，以獨特3D影像美學，帶來不同以往的企圖心，甚至力讚她「重新定義小巨蛋。」演唱會上，一連演唱多首經典歌曲，舞台大螢幕投放字幕，邀請歌迷一起大合唱，小巨蛋瞬間成為萬人KTV包廂，玩不過癮的她，乾脆下台走入人群，直接跟歌迷進行大合照，也邀請所有人打開閃光燈。

▲陳綺貞在小巨蛋一連三天開唱。（圖／記者張一中攝）

陳綺貞以率性黑色背心搭配寬褲，展現時髦俐落風格，演唱會尾聲，她再次回到看台區舞台，特別升高至三樓空中，演唱新專輯新歌《跳舞吧》，搭配不停轉換的視覺影像與燈光，把小巨蛋變成一座迷幻舞池，就在此時最熟悉的戰友鍾成虎揹著吉他驚喜現身。負責音樂總監的他，擔任演唱會客座吉他手，兩人還一起合奏《快速動眼》，陳綺貞一下拿鼓棒帥氣敲打電子鼓，下一秒又隨著節拍自在舞動，雖然彼此沒有言語交談卻默契十足，無論眼神還肢體動作都充滿火花。

第三天安可，陳綺貞再次演唱新歌《台北某個地方》，台上螢幕顯示20年來各種珍貴回憶畫面，歌迷也貼心點亮手機燈海照亮現場，陳綺貞感動哽咽，感性說：「20年來有你們這群華生是我最幸福的事，接下來我會繼續寫歌，把你們的故事寫進我的歌裡。」隨後繼續演唱《旅行的意義》，歌迷戴上安全帽大合唱，而後陳綺貞也花了將近10分鐘唱名工作人員名單，並感謝3天都來支持的家人朋友，最後感性說：「謝謝總是用他的才華無私付出，讓我成為視野更開闊的觀察者－鍾成虎，小虎。」而鍾成虎則是站在台下以微笑回應。

▲▼陳綺貞感謝男友鍾成虎無私付出。（圖／記者張一中攝）