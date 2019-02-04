5部演完秒後悔爛片！　喬治克隆尼成「史上最爛蝙蝠俠」

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢每年產出不下500部電影，許多巨星在未成名前，都默默耕耘了許久，無論多不喜歡劇本內容，為了得到演出機會，還是會硬著頭皮上，甚至有些影星在成名後，依舊還是會被迫接下自己不喜歡的角色，也有些人看中了劇本，但在看到拍攝成果後，瞬間就後悔了，因此即便多次獲獎，演技已經受到肯定，有不少國際巨星聊起自己演藝生涯，總會有一兩部作品是讓他／她覺得後悔接下，以下我們就來列舉其中5部讓主演後悔接下的電影作品。

《蝙蝠俠：急凍人》喬治克隆尼（George Clooney）

▲喬治克隆尼所演的《蝙蝠俠：急凍人》被網友稱為是「史上最失敗的英雄電影」。（圖／《蝙蝠俠：急凍人》劇照）

身為知名國際巨星喬治克隆尼一直都是許多人心中的完美男人，不僅擁有接近完美比例的臉蛋，也有個幸福美滿的家庭，不過在他的演戲生涯當中，卻一直有個抹不掉的小瑕疵，那就是接下了1997年的電影《蝙蝠俠：急凍人》，這部電影也改變了他往後接下工作的標準，決定更加嚴格的審核自己往後接的戲，足見此片對他造成的影響有多大。

▲喬治克隆尼在20年後依舊會把曾演出《蝙蝠俠：急凍人》一事用來自嘲。（圖／《蝙蝠俠：急凍人》劇照）

當時喬治克隆尼所出演的「蝙蝠俠」一角，被觀眾認為是史上最爛的蝙蝠俠，而該部電影也被稱為是「史上最失敗的英雄電影」，他本人過去在受訪時曾表示，「我當時選《蝙蝠俠：急凍人》的時候太草率了，那真的不是可以開玩笑的，在那一刻之前，我都只是個只求有工作的演員。但是經歷過那部電影的失敗後，我明白了必須要好好控管所拍的作品，不僅僅只是那個角色。」果不其然在該片之後，他所接下的電影幾乎都獲得好評，精湛演技也備受肯定。

值得一提的是，2017年在《蝙蝠俠：急凍人》上映20週年之際，導演喬伊舒麥雪（Joel Schumacher）也親自出面道歉，坦言是自己搞砸了該部戲：「我就好像親手殺死一個小孩，這大部分都是我自己的選擇，其他人不用負責，只有我除外。」了解觀眾在《蝙蝠俠3》後對接下來的作品抱有很大的期待，結果在《蝙蝠俠4：急凍人》後評論卻變得很嚴厲，他強調該部電影的失敗都是自己的錯。

《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》 查寧塔圖（Channing Tatum）

▲查寧塔圖吐槽《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》是部爛片。（圖／《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》劇照）

查寧塔圖稱自己接下《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》其實是有部分是被強迫，日前在電台接受訪問時，坦承《特種部隊》就是部爛片，「我說實話，我真的他X的討厭那部電影。」他講述當時接這部片的原因，其實是情勢所逼，「他們給你合約然後說『3片聯合的合約，拿去吧。』對於一個年輕演員來說，你會想說『我的天啊，這聽起來太棒了，我要做！』」

▲查寧塔圖看到劇本才知道該電影有多爛，但已經無法反悔。（圖／《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》劇照）

接到公司的電影，被通知獲得出演《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》的機會，查寧塔圖原本非常開心，等到看到劇本之後，他才認知到這部電影有多爛。當查寧塔圖對公司表達不想拍的意思，得到的回答竟然是「你沒有選擇權，你必須拍這部片要不然我們就告你。」雖然這部片最後在全球大賺了美金3億200萬元（約台幣90.6億元），讓他知名度打開，但他還是非常後悔選擇了該部電影。

《暮光之城》羅伯派汀森（Robert Pattinson）

▲羅伯派汀森如今談起自己的成名作，一直都非常嫌棄。（圖／《暮光之城》劇照）

憑藉著《暮光之城》系列電影走紅全球，但全世界最希望將這部電影銷毀掉的大概也會是他，羅伯派汀森曾多次在受訪中公開抨擊代表作，「當我讀小說時，我相信Stephanie（暮光之城作者）已經相信自己就是『貝拉』。我就覺得這本書根本就不應該被出版，感覺大家就像是在閱讀她本人的性幻想。」

「尤其是當她（Stephanie）說這本書始於一個夢時，這就像是『哦，我夢到了一個很性感的男人』，然後她就寫下了這本書。」羅伯派汀森忍不住直呼：「我相信那女人絕對瘋了，一定是發瘋了，她愛上了自己幻想的人物。」除此之外，羅伯派汀森也多次表示劇情非常不合理，甚至還說劇中吸血鬼與人類女生談戀愛，就像是人類與自己的食物「漢堡、牛排」談戀愛般，非常荒謬。

《歌舞青春》柴克艾弗隆（Zac Efron）

▲柴克艾弗隆稱自己不喜歡「特洛伊」的性格。（圖／《歌舞青春》劇照）

與羅伯派汀森一樣，柴克艾弗隆同樣討厭自己的成名作，在《歌舞青春》系列電影中飾演「特洛伊（Troy Bolton）」的他過去在受訪時曾坦言，其實一直覺得劇中男主角就是個屁孩：「我往後退一步，再重看那電影，我還是很想踹特洛伊一腳，很想讓他滾開，特洛伊並不是『酷』的那種人，他做的事情頂多稱得上是有趣，在我看來，他也只是《歌舞青春》裡他X的的屁孩！」

雖然不喜歡自己出演的角色，但柴克艾弗隆還是非常開心可以透過該部電影，結識了一群非常要好的朋友，也一直非常珍惜與大家的友誼，但也非常了解從《歌舞青春》中獲得的名氣，並非「真的」，認為那只是曇花一現，不能當真，因此之後他也積極拓展新戲路，嘗試各種不同風格的電影，磨練演技。

《致命突擊隊》布萊德彼特（Brad Pitt）

▲布萊德彼特在《致命突擊隊》的台詞全都是即興創作的。（圖／《致命突擊隊》劇照）

布萊德彼特不止一次在訪談中稱《致命突擊隊》是一部非常不負責任的爛片，在1997年2月份，就在《致命突擊隊》首映的8周前，他就在媒體面前說出實話，稱自己對該片感到非常失望，「我們根本沒有劇本，我們之前是有一個非常好的劇本，但因為各種原因，那本劇本被丟棄了。所以我們必須邊演邊創作，我的天啊，你知道那是怎樣的壓力嗎！這真的太荒唐了，這是我見過最不負責任電影製作，如果還能把它稱為『電影』的話。」