《YG寶石盒》一口氣刷9人！老楊終於宣布新男團正確人數

記者吳孟庭／綜合報導

南韓捧紅BIGBANG的YG娛樂正在選拔新男團，推出生存實境秀節目《YG寶石盒》，從一開始的29名練習生，目前已淘汰剩下20名，最新一集甚至一口氣刷掉9人，剩下11名進入準決賽，而YG社長梁鉉錫（楊賢碩）也終於決定新男團人數，在節目上首度公開。

▲YG社長老楊終於宣布新男團正確人數。（圖／翻攝自vlive）

《YG寶石盒》最新第9集中，20名練習生分為4組，每組5人，邀請300名粉絲觀看表演後現場投票，最高票組別可以全員晉級，但相反的，第二名必須刷掉2人、第三名刷掉3人，第四名甚至得刷掉4人。

因為《KPOPSTAR》選秀節目獲得季軍而簽進YG的房藝談，是節目上人氣最高成員，一開始就都在出道組內，這回他與另外4位表演防彈少年團《DNA》，以微幅差距輸給另外一組表演iKON《DUMB & DUMB》，面臨須要淘汰2名成員的窘境。

▲房藝談隊友Keita與金勝勳慘遭淘汰。（圖／翻攝自vlive）

最終由YG製作人決定，當過9年練習生，在YG也練習長達2年3個月的金勝勳（暫譯，김승훈），以及一直保持在出道組的日本資深練習生Keita沒被選上，兩人必須重回練習生，現場戰友們泣不成聲。不過在節目最後又有反轉，因為票數相近，YG社長緊急召回被淘汰的其中2名成員加入決賽，到底是誰能回鍋還得下回分曉。

▲《YG寶石盒》一口氣刷9人，全員哭翻。（圖／翻攝自vlive）

不過最重要的是，YG社長終於公開了新男團預計選拔出的正確人數，「《YG寶石盒》播出後，我真的是每天每天想法都在改變，因為看到非常多錯過就可惜的人才，還記得第一集我說過是5人，但新男團的理想人數已決定了，是7人。」也是繼iKON後YG將推出的大型男團，預計本月內最終人選就會揭曉。

另外《YG寶石盒》越來越多人關注，最新1月「非韓劇類話題節目」排行榜中，打敗《我獨自生活》《Running Man》一躍成為第二名，昨（11）晚vlive直播已破百萬點閱人次。

▲YG新男團正確人數為7人。（圖／翻攝自vlive）

▼《YG寶石盒》第9集。（影片來源：YouTube YG TREASURE BOX）