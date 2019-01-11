張若凡看到踢館高手變臉　Ella喊話「她秒回神」完勝

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（11日）播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，飛行導師邀請來羅志祥、Ella（陳嘉樺）與信（蘇見信）。率先登場的張若凡對上《超級女生》前13強的選手余姿昀，張若凡一看到對手立刻變臉，緊張的程度全寫在臉上，好在Ella及時給予精神喊話，也讓她重新調整心情。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

25歲的余姿昀在2016年參加《超級女聲》，該節目包含海選一共超過61萬名選手，而她一路闖進到前13強，實力不容小覷。看著神情緊張的張若凡，Ella立刻向她喊話：「這個舞台妳比她還熟，待會的表現，用妳的歌聲、用妳的舞台風範征服它，好不好。妳是來比賽的，妳氣勢不能先弱掉！」

▲▼張若凡再次突破自己，獲得老師一致好評。（圖／ETtoday）

余姿昀帶來袁婭維的《阿楚姑娘》，不過或許因為緊張，再加上對歌曲的情感表達與導師們的期待有落差，Ella認為：「這首歌感覺上是在講思念，有一點點小小的哀傷這樣子，但妳看起來有一點快樂，所以我會有點出戲。」羅志祥也表示，自己也喜歡這首歌，但認為余姿昀沒表現出真正的實力。

▲Ella及時地給予張若凡鼓勵起了作用。（圖／ETtoday）

演唱《眼淚成詩》的張若凡則是穩定發揮，蕭敬騰表示：「我覺得她今天唱得非常好，上一次我已經給她我心中的MVP了。」Ella也說：「雖然妳很緊張，但是當妳一開口，音樂下來，妳整個人在裡面的狀態是我很喜歡的， 所有的人都會被妳吸進去。」最終張若凡也以5票完勝。

▲踢館高手余姿昀。（圖／ETtoday）



《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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