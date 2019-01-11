孫肇谷再戰《最美和聲》冠軍　五導師「四人投棄票」

記者許逸群／台北報導

以往演唱總是趨向於樂團風格的「啄木鳥爸爸」孫肇谷，在今（11日）播出的《聲林之王》中演出不同以往的曲風，帶來「動力火車」尤秋興的《不完美心跳》，迎戰踢館高手許一鳴。雖然孫肇谷帶來全新的演唱方式，不過兩人的演出不分軒輊，最後5名導師有4人投棄票，讓他暫時落到待定區。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼孫肇谷對上許一鳴。（圖／ETtoday）

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。當孫肇谷得知對手是先前對上李友廷的許一鳴，他表示：「一看到螢幕上出現是一鳴，真的很怕唱歌比較細膩的選手，遇到他，我真的不知道自己的勝算多大。」

孫肇谷以《不完美心跳》來迎戰《我》，他透露會選這首歌是因比賽初期面臨懷孕的老婆即將生產，壓力蠻大，想透過這首歌傳達心聲，「任何事可能過程都是不完美的，但為自己的決定負責，盡力去做。」許一鳴則表示，會選擇孫來對決，是因覺得兩人都是個性靦腆，但有爆發力的歌手，希望互相交流。

▲共有四名導師都投下棄票。（圖／ETtoday）

林宥嘉表示，孫肇谷首次在演出上有真假音的轉換，展現出以往沒出現過的技巧；蕭敬騰則說：「一鳴是我非常欣賞的，肇谷的部分，我聽到是蠻驚喜的，但前面沒有掌握的那麼好，就差一點點，其他都很好。」最後導師票選，僅有Ella投給孫肇谷，另外4名導師都投下棄票。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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