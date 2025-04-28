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徐凱希歡慶出道20週年！　泛淚認多次想放棄「不知道該往哪裡去」

記者孟育民／台北報導

《天才衝衝衝》主持群之一的徐凱希，為紀念出道20週年，在生日（37歲）前夕舉辦了生涯首場售票音樂會。儘管離歌手身份已有些時日，她仍堅持與樂隊合作，現場真實演唱，用滿滿誠意回饋支持她的粉絲。

▲▼徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

▲徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

音樂會當天星光熠熠，圈內好友張文綺、巫苡萱、張棋惠、曾瑋中、周定緯、安伯政等人現身力挺。凱希準備了多首歌曲，包括抖音熱門歌曲〈從前說〉、過去搭配連續劇的〈幸福的時光〉，與張棋惠的合唱曲〈一千零一個願望〉更掀起一波回憶殺，Twinko與4 in Love的雙女團組合重現，令粉絲直呼感動。棋惠還爆料，兩人私下會成為好姊妹，是因為「摸來的」，原來她們私下熱愛打麻將，因而結下深厚情誼。

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▲▼徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

▲▼許多演藝圈好友都前來力挺徐凱希。（圖／時代創藝提供）

▲▼徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

從《我猜我猜我猜猜猜》的啦啦美少女起步，到《我愛黑澀會》、《超級星光大道》再到戲劇演出、Twinko女團，再轉戰主持領域，徐凱希走過20年星途，在台上回憶歷程時一度眼眶泛淚。她坦言：「好多次想過放棄，覺得自己一直在打轉，不知道該往哪裡去。」沒想到最終讓她留下最深印象的，竟是當初最沒有把握的主持領域。她感謝這一路上所有的貴人與粉絲，「沒有你們，就沒有今天的我。」

▲▼徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

▲徐凱希在台上分享自己的心路歷程 。（圖／時代創藝提供）

這場音樂會除了演唱，還融入了《天才衝衝衝》經典遊戲，與粉絲同樂。現場不僅有從香港、甚至新加坡專程飛來的粉絲，還有許多年輕粉絲在家長陪同下入場支持，讓凱希感動表示：「我以為粉絲會越來越少，沒想到還有新粉絲加入！」

▲▼徐凱希出道20年舉辦音樂會與粉絲同慶生 。（圖／時代創藝提供）

▲徐凱希感謝所有人的支持 。（圖／時代創藝提供）

迎來37歲生日之際，凱希許下心願，希望大家健康快樂，也希望自己能早日獲得金鐘獎肯定。願望一說出口，張文綺立刻上台擁抱凱希，兩人互相打氣、約定要一起努力，為夢想前進。
 

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徐凱希, 天才衝衝衝, 生日

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