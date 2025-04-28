媽罹失智症「講完隔天就忘」　羅志祥首談母病況：每天都是新開始

記者黃庠棻／台北報導

「亞洲舞王」羅志祥日前發長文吐露媽媽罹患阿茲海默症，由於他和羅媽媽感情一直很好，關注演藝圈的人多半都知道他的媽媽，因此消息震驚不少人。今（28）日他出席主演電影《我的網紅女兒》媒體探班，首度公開露面談及母親的病情。

▲羅志祥出席電影《我的網紅女兒》媒體探班。（圖／記者湯興漢攝）

電影《我的網紅女兒》今（28）日舉辦媒體探班，監製黃騰浩、監製張文旗、導演范揚仲與主演群王識賢、陳怡佳、羅志祥、張懷秋、林真亦、林道禹、王宣、孫鵬、白吉勝（阿Ben）皆盛裝出席，而羅志祥時隔8年再度演出電影，坦言「不會緊張」，他在本片中飾演一位海外歸國的網紅，認為自己在網路上很有勢力，私底下卻相當膽小，非常具有挑戰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲電影《我的網紅女兒》舉辦媒體探班。（圖／記者湯興漢攝）

而羅志祥在採訪中，也被問及罹患失智症母親的病況，他露出淺淺微笑說道「一切都還好」，同時分享近期母親染黑髮的趣事，表示某一天媽媽跟他說想要染黑髮，很怕媽媽自己講完馬上又忘記，於是他便趕緊聯絡髮型師幫忙。

▲羅志祥媽媽罹患阿茲海默症。（圖／翻攝羅志祥臉書）

沒想到，羅志祥的媽媽染完頭髮隔天照鏡子，說了一句「我頭髮怎麼變黑的」，才過了一夜就忘記自己講過的事情，讓他趕快跟母親解釋「是妳自己說要染的」，幸好媽媽生性樂觀，覺得染髮之後有變年輕。

▲羅志祥分享母親生病的近況。（圖／記者湯興漢攝）

對此，羅志祥也表達了對於母親罹患阿茲海默症的心境，直呼「現在覺得媽媽很可愛，她少了很多煩惱，現在每天都是全新的開始，我覺得很好」，至於母親節怎麼渡過，他則表示「就跟一般人一樣」。