鼓鼓喜迎40歲生日！　「收超狂3驚喜」第一個願望獻給他

▲鼓鼓喜迎40歲生日。(圖/相信音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

鼓鼓呂思緯今(28日)迎來生日,練團時好友蕭秉治特別準備蛋糕驚喜為他慶生,更貼心送上從美國帶回來的生日禮物,展現滿滿兄弟情,鼓鼓許下的第一個生日願望便是送給蕭秉治,他說:「秉治前陣子去LA參觀朋友的錄音室,我知道他很喜歡那樣的生活,希望秉治有一天可以在LA過上自己嚮往的生活!」第二個願望則送給公司的同事們,祝福大家生活與工作一切順利;最後一個願望,鼓鼓默默許在心中,為未來的自己悄悄許下期待。

▲▼ 粉絲為鼓鼓生日舉辦10年展覽和淨灘活動。(圖/相信音樂提供)



追隨鼓鼓超過10年的資深粉絲,特別在鼓鼓生日時舉辦一場展覽,展出她追隨鼓鼓這些年每場活動親自拍攝的珍貴照片,並細心重現了鼓鼓錄音室的場景。鼓鼓也親自到場參觀接收心意,聽著粉絲細心介紹每一張照片的時刻,每個瞬間都記憶猶新,鼓鼓說:「這個歌迷我記得很久了,她從很小的時候就跟著我跑,幫我記錄了很多!」而粉絲們也端出特製蛋糕,一起為鼓鼓唱生日快樂歌祝賀,鼓鼓也感動地向粉絲告白:「謝謝大家為了我做很多平常沒想過的事,也謝謝你們把寶貴時間留給我,我的願望要送給大家,希望大家新的一年非常順利,而且一定會順利」!



此外,鼓鼓還有一群粉絲自發性地在鼓鼓生日時舉辦淨灘活動,與來自四面八方的粉絲們一起在白沙灣以行動為鼓鼓慶生;即使當天下著雨,粉絲們仍風雨無阻地前往,鼓鼓也特地現身加油打氣,親自感謝大家的用心付出並頒發感謝狀,甚至發現這次的淨灘活動「有洋蔥」。原來是粉絲分享在淨灘的過程中撿到了一顆完整的洋蔥,鼓鼓得知後也覺得奇妙又有趣說:「太感動了,這次的淨灘充滿『洋蔥』!」鼓鼓也和大家約定好,下次要再和大家一起淨灘、一起種樹、一起打掃狗園,讓鼓鼓的生日不只有粉絲的感動應援,更為環境保護盡一份心力。

鼓鼓也透露目前正在努力寫歌,希望能趕快將新作品送給大家,接下來將與蕭秉治一起前往馬來西亞舉辦《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會,除了精心安排的經典曲目外,GX也將帶來馬來西亞限定歌曲。