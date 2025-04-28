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鼓鼓喜迎40歲生日！　「收超狂3驚喜」第一個願望獻給他

▲▼ 粉絲為鼓鼓生日舉辦10年展覽和淨灘活動。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓喜迎40歲生日。（圖／相信音樂提供）▲鼓鼓喜迎40歲生日。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

鼓鼓呂思緯今（28日）迎來生日，練團時好友蕭秉治特別準備蛋糕驚喜為他慶生，更貼心送上從美國帶回來的生日禮物，展現滿滿兄弟情，鼓鼓許下的第一個生日願望便是送給蕭秉治，他說：「秉治前陣子去LA參觀朋友的錄音室，我知道他很喜歡那樣的生活，希望秉治有一天可以在LA過上自己嚮往的生活！」第二個願望則送給公司的同事們，祝福大家生活與工作一切順利；最後一個願望，鼓鼓默默許在心中，為未來的自己悄悄許下期待。

▲▼ 粉絲為鼓鼓生日舉辦10年展覽和淨灘活動。（圖／相信音樂提供）

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▲▼ 粉絲為鼓鼓生日舉辦10年展覽和淨灘活動。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 粉絲為鼓鼓生日舉辦10年展覽和淨灘活動。（圖／相信音樂提供）

追隨鼓鼓超過10年的資深粉絲，特別在鼓鼓生日時舉辦一場展覽，展出她追隨鼓鼓這些年每場活動親自拍攝的珍貴照片，並細心重現了鼓鼓錄音室的場景。鼓鼓也親自到場參觀接收心意，聽著粉絲細心介紹每一張照片的時刻，每個瞬間都記憶猶新，鼓鼓說：「這個歌迷我記得很久了，她從很小的時候就跟著我跑，幫我記錄了很多！」而粉絲們也端出特製蛋糕，一起為鼓鼓唱生日快樂歌祝賀，鼓鼓也感動地向粉絲告白：「謝謝大家為了我做很多平常沒想過的事，也謝謝你們把寶貴時間留給我，我的願望要送給大家，希望大家新的一年非常順利，而且一定會順利」！
 
此外，鼓鼓還有一群粉絲自發性地在鼓鼓生日時舉辦淨灘活動，與來自四面八方的粉絲們一起在白沙灣以行動為鼓鼓慶生；即使當天下著雨，粉絲們仍風雨無阻地前往，鼓鼓也特地現身加油打氣，親自感謝大家的用心付出並頒發感謝狀，甚至發現這次的淨灘活動「有洋蔥」。原來是粉絲分享在淨灘的過程中撿到了一顆完整的洋蔥，鼓鼓得知後也覺得奇妙又有趣說：「太感動了，這次的淨灘充滿『洋蔥』！」鼓鼓也和大家約定好，下次要再和大家一起淨灘、一起種樹、一起打掃狗園，讓鼓鼓的生日不只有粉絲的感動應援，更為環境保護盡一份心力。

鼓鼓也透露目前正在努力寫歌，希望能趕快將新作品送給大家，接下來將與蕭秉治一起前往馬來西亞舉辦《大玩一票 ALL YOU CAN PLAY》巡迴演唱會，除了精心安排的經典曲目外，GX也將帶來馬來西亞限定歌曲。


 

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