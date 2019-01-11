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報警抓蔣勁夫施暴！　日籍女友改口「被媒體誘導」：我反應過度

記者李湘文／綜合報導

大陸男星蔣勁夫被日籍女友中浦悠花控訴施暴，在去年11月向日本警方自首，引起社會輿論砲轟，但接受2個月調查後，12月底透過律師宣布未被起訴。中浦悠花今（11日）也在個人Instagram發文，表示接受這個結果，也要求「以後不再被媒體炒作，想找回寧靜的生活」。

▲蔣勁夫女友中浦悠花發文。（圖／翻攝自中浦悠花Instagram）

▲中浦悠花先前控訴蔣勁夫施暴。（圖／翻攝自中浦悠花Instagram）

中浦悠花解釋，跟蔣勁夫的交往過程中，因為雙方經歷不同、戀愛觀差異，加上語言有隔閡，無法正確傳達想法，所以常常產生爭執，後來在大吵中被對方動手毆打。事發後，中浦悠花收到蔣勁夫的道歉，原本打算就此接受，但因為事件已在網路上曝光，她受到越來越多網友非難，才又接受了媒體採訪。

然而，中浦悠花表示，採訪時受到媒體故意誘導，說出了過度主觀的言論，被加以報導後，變成了與事實不一的情況，「現在冷靜想想，我當時反應太過度了，對此感到非常的遺憾。」她指控部分媒體和網路評論扭曲事實，導致自己和蔣勁夫都成為網路暴力的被害者。

▲▼蔣勁夫爆分手。（圖／翻攝自IG／蔣勁夫）

▲中浦悠花自認反應過度。（圖／翻攝自微博）

對於這整起事件，中浦悠花解釋：「起初只是2人之間的私事，卻因為各種理由鬧得這麼大、這麼複雜，引起社會騷動。現在我們2人已經分手，希望以後不再被媒體炒作，想找回寧靜的生活。」此外，她會考慮採取法律手段，強硬對抗所有誹謗中傷言論。

蔣勁夫11月在微博發文，承認因衝動而傷害中浦悠花，「不論什麼原因，我都不應該動手，我為自己的行為感到羞愧。」中浦悠花當時接受日本媒體採訪，曾說被對方打掉2顆牙、掐脖子、拿鐵鎚敲，事情最嚴重那天甚至「覺得自己快被殺了」，才趁對方暫時離家時報警求援。

▲蔣勁夫女友中浦悠花發文。（圖／翻攝自中浦悠花Instagram）

▲蔣勁夫女友中浦悠花發文。（圖／翻攝自中浦悠花Instagram）

▲中浦悠花全文。（圖／翻攝自中浦悠花Instagram）

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