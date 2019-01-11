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Girls Day隊長素珍合約不續了！全員出走：我們不想解散

記者吳孟庭／綜合報導

又一KPOP女團要步入歷史？南韓4人女團Girl's Day成員素珍合約即將於2月到期，選擇不續約，而另外3人也被披露將從原公司出走，雖然強調「我們沒有解散的打算」，但未來若無法簽進同公司，也很難再合體。

▲Girls Day隊長素珍合約不續了！全員出走：我們不想解散。（圖／翻攝自Facebook／dai5y.gsd）

▲Girl's Day隊長素珍全員出走：我們不想解散。（圖／翻攝自Facebook／dai5y.gsd）

2010年出道的Girl's Day，7月即將慶祝成軍9周年，然而等不到粉絲祝福，隊長素珍合約於2月到期後，已做出決定「不續約」，另外惠利合約是8月、Yura跟珉雅則紛紛於9月到期，也都沒有要跟經紀公司續簽，全員確定出走。

然而Girl's Day感情好，「我們沒有解散的打算，正在尋求未來可能一起以團體活動的方法。」似乎還在尋求未來經紀公司，不過成員各自在戲劇、綜藝有發展，韓媒推論，可能4人會分道揚鑣。

Girl's Day曾經多次成員變動，2013年確立為現今4人，同年發行《期待》，「屁屁舞」一度造成模仿潮，接著《Female President》更首次奪得音樂節目冠軍，接著推出許多夯曲如《Something》《Darling》《Ring My Bell》，建立性感又女人味的女團形象。

▼Girl's Day屁屁舞造成模仿潮。（影片來源：YouTube GIRL'S DAY）

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關鍵字

Girls Day, 素珍, 惠利, Yura, 珉雅, 日韓風

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