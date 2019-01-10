五月天的他掏錢包場《大象席地而坐》　這3所大學生超幸福

記者洪文／綜合報導

導演胡波的首部作品也是最後遺作《大象席地而坐》，早在金馬影展期間累積強大口碑，後來奪得金馬獎最佳影片不用抽籤直接上片確定後，在還未上映前預售與包場就已經突破百萬元的佳績，五月天的瑪莎更是自掏腰包包場，讓台藝大、北藝大與世新大學的電影系學生觀賞這部作品，希望這部金馬獎踱金的遺世絕作能夠啟發更多年輕人關注自己的生命，進而拍攝出更多更動人的好作品。

▲《大象席地而坐》劇照。（圖／繁盛映畫 / SNAPPP提供，以下同）



《大象席地而坐》預售不但吸引許多金馬搶不到票的觀眾瘋狂搶票，更有影迷們表示想要二刷三刷，讓這部非常符合現今世界「厭世」氛圍的電影，創造出還沒上映票房就突破百萬的好成績，也帶動了胡波的小說銷售熱潮，原本就出版的作品《大裂》不僅一刷再刷狂銷，尚未出版的兩本小說也讓出版商們紛紛競標，趕著在農曆年前出版。

電影裡的絕美後搖配樂，更是讓做配樂的「花倫」樂團在台灣打出知名度，影迷們在線上反覆狂聽配樂不夠，還瘋狂詢問是否有出實體專輯或是來台演出的可能，說是「大象熱潮」一點也不為過。此片4小時的長度不但沒有嚇跑觀眾，反而讓觀眾能夠理解，用將近4小時的時間去體驗人生本質的存在，靜下心好好思考這個大哉問，相信是金馬評審肯定其創作初衷的本意。

其實《大象席地而坐》早已吸引了一票電影大師紛紛具名推薦，不但侯孝賢、李安、王兵等華語電影大師，李滄東、貝拉塔爾、葛斯范桑等國際大導演也肯定電影輝煌的成就。許多偏遠地區的影迷們甚至自己揪團聯繫當地戲院包場，讓戲院經理直呼狀況少見，也願意加開場次讓更多觀眾看到這部電影。

《大象席地而坐》描述在一個中國北方小鎮的陰鬱天空下，四位主角的人生，交織在這個虛無與憤怒的悲哀故事裡。為了保護好友，中學男孩韋布不慎讓校園惡霸，失足摔落樓梯命在旦夕，一時失措便離家逃亡；老翁王金，韋布的鄰居，因名下老屋成了兒女覬覦的籌碼，而悵然若失、了無所依。女孩黃玲，韋布的同學，與學校的副主任踰矩親密的影片被惡意外流，而鬧出軒然大波。于城，校園惡霸的哥哥，原想為自己的兄弟報仇，卻意外深陷一場自我背叛的罪惡痛苦之中。四個人，從清晨到黃昏，數不盡的麻煩與苦悶，全都發生在這狼狽崎嶇的一天。他們的困頓與時間的流動，晦澀；他們的希望和生命的交錯，卻是寄託於一篇聽來的傳說：在遙遠的滿洲里，有一頭席地而坐的大象。四個小時的時間跨度，大量一鏡到底的攝影機流動，針扎般勾勒出的敘事縫線，儼然成為看似無波的殘酷世界裡，直擊心臟最強而有力的一聲象鳴。

《大象席地而坐》將於1月11日在台上映。