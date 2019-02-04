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專訪／孫協志：不後悔和前妻出書！　「貼心暖男愛情觀」曝光

記者關韶文／專訪

藝人孫協志發行個人音樂作品《守候，一光年》，赤裸唱出自己的愛情觀，不論經歷過幾段愛情、婚姻，他依舊相信愛情，如同歌詞裡面唱到，「可以一瞬間、可以一見鐘情」，雖然愛情看對眼容易，但碰上了許多「現實狀況」，就成了阻礙緣分的無奈。

孫協志大膽唱出中年男子的心聲，外面看似光鮮亮麗，但其實從上一段婚姻結束後，孫協志一恢單就是好幾年。即便中間仍有許多好的對象出現，孫協志卻因為許多現實考量，因此作罷，他也貼心替未來的對象著想，「跟我在一起一定會充滿壓力。」

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志坦言自己仍對愛情充滿期待。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

過去5566輝煌時期，孫協志走到哪都是媒體關注焦點，但他從不認為自己是偶像，「我只是一個在演藝圈工作的人，我不希望大家永遠都覺得我是光鮮亮麗，因為我只是一個高雄上來工作的人，我也會負債、我也會離婚、我也是人，我也還是對愛情充滿期待。」

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志自認就是個一般人。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

雖然期待好的緣分，但礙於孫協志的身份，歷任交往對象也會被做成「條件表格」，讓他害怕輕易走入愛情，「好的女孩其實不少，外型、個性都不錯，相處起來也很自在，但我現在很怕對別人不好意思，如果每天都被拿來寫勝負比較，如果對方不在意，我當然很感謝，但是我不認為這件事情如此簡單。」

簡單的愛情成了「條件」，一切變得複雜，再加上孫協志的年紀，只要走入一段戀情，就會被視為是「以結婚為前提交往」，孫協志坦言，「好像接下來每一個要跟我在一起的對象，接下來就是要面臨婚姻，這對我來說是喜也是憂。」

曾經走過一段婚姻，在最甜蜜時，孫協志還曾和前妻合體出版一本書，想起這段回憶，孫協志笑說不後悔，「上一段婚姻，因為相愛，出了一本書，這本書成為絕響，這也是人生記錄，畢竟在那個階段我們就是這麼美好。」孫協志被問到，若未來的妻子也希望合體出書，是否會願意，孫協志想了一下，「如果她認為這樣很幸福，那我當然OK！」

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志近期忙著籌備5566小巨蛋演出。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼孫協志專訪。（圖／記者黃克翔攝）

單身好幾年的孫協志，看到王仁甫幸福美滿的樣子，他坦言自己總是好生羨慕，「我每次看到仁甫和妹妹（季芹），加上樂樂都會叫我叔叔，我就會真的很替他們開心，當然，這也是我很想要的。每次相較之下，我也有哀傷的感覺，畢竟我跟王仁甫認識的時候，他才19歲，但現在我都不知道自己在幹嘛！」

雖然走過一段婚姻，孫協志自認沒做過後悔的事，即便結果不如預期，但他仍感謝每一段人生經歷，努力讓自己變得更好。孫協志勇敢唱出自己的愛情觀，他刷著吉他唱出恢單男子的心聲，「我用這張EP表達愛情個人生，過去5566的音樂可能比較偶像，做給年輕人，但現在到了這個年紀，希望呈現不同的感覺，這就是孫協志！」

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