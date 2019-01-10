楊冪離婚第一部戲爆「男主角是地下情人」　徵臨演通告外洩：2天後開鏡！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪離婚後首拍新戲《九州斛珠夫人》，10日傳出男主角是胡歌，且12日就會開拍了！兩人在2009年播出的《仙劍奇俠傳3》組成CP，戲外也傳出3年的地下情，隨後已經鮮少再合作，有網友貼出臨演通知，引發熱烈討論。

▲楊冪新戲爆2天後開拍，男主角是曾傳出地下情的胡歌。（圖／翻攝自微博）

據八卦微博《八組兔區爆料》的消息，某則電視劇徵臨演的通告，上頭寫著12日開機，主演是胡歌、楊冪，並需要男臨演多達500人，年齡在17到45歲集合時間、酬勞、有無包含飲食都有詳細說明。臨演通告也透露了新戲演員陣容，胡歌和楊冪都是戲劇圈大咖，除了女方日前剛恢復單身，兩人相隔10年再度合作，絕對是各界關注焦點。

▲楊冪新戲傳12日開拍，徵臨演500人。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪和胡歌合作《仙劍奇俠傳3》，2009年播出時風靡兩岸三地，戲外傳出地下情。（圖／翻攝自微博）



網友看到爆料消息，輪番回應「如果是真的就心疼胡歌，預感一大波緋聞即將來臨」，有人認為是CP粉的福音，「也是活久見，估計是某些CP粉心中的意難平」，還有網友想起楊冪和胡哥曾傳緋聞，「她原諒了愛情？」

▲網友好奇楊冪2搭胡歌：「她原諒了愛情？」（圖／翻攝自微博）

儘管爆料消息強調「絕對可靠！」仍有楊冪粉絲提出偶像行程質疑，「我們冪正在拍《刺殺小說家》」、「假的。」同時胡歌粉絲也回應，「1月12日胡歌還在演話劇《如夢之夢》，23:40多才結束。」

▲網友爆料楊冪新戲消息可靠，仍受到眾多質疑。（圖／翻攝自微博）

楊冪2018年底剛結束和霍建華的新戲《巨匠》，現正在趕拍電影《刺殺小說家》，緊接著還有翻拍小說《曾少年》，男主角一度傳出是鄧倫。《九州斛珠夫人》是2017年通過初步審核可以拍攝的電視劇，原定2018年3月開鏡，不過至今尚未開拍。

▲楊冪新電影《刺殺小說家》仍在拍攝中。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌舞台劇12日還有公演。（圖／翻攝自微博）





▲楊冪新戲《九州斛珠夫人》2017年就審案通過，至今尚未開拍。（圖／翻攝自百度百科）

