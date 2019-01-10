ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪離婚第一部戲爆「男主角是地下情人」　徵臨演通告外洩：2天後開鏡！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星楊冪離婚後首拍新戲《九州斛珠夫人》，10日傳出男主角是胡歌，且12日就會開拍了！兩人在2009年播出的《仙劍奇俠傳3》組成CP，戲外也傳出3年的地下情，隨後已經鮮少再合作，有網友貼出臨演通知，引發熱烈討論。

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博） 

▲楊冪新戲爆2天後開拍，男主角是曾傳出地下情的胡歌。（圖／翻攝自微博）

據八卦微博《八組兔區爆料》的消息，某則電視劇徵臨演的通告，上頭寫著12日開機，主演是胡歌、楊冪，並需要男臨演多達500人，年齡在17到45歲集合時間、酬勞、有無包含飲食都有詳細說明。臨演通告也透露了新戲演員陣容，胡歌和楊冪都是戲劇圈大咖，除了女方日前剛恢復單身，兩人相隔10年再度合作，絕對是各界關注焦點。

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新戲傳12日開拍，徵臨演500人。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪和胡歌合作《仙劍奇俠傳3》，2009年播出時風靡兩岸三地，戲外傳出地下情。（圖／翻攝自微博）

網友看到爆料消息，輪番回應「如果是真的就心疼胡歌，預感一大波緋聞即將來臨」，有人認為是CP粉的福音，「也是活久見，估計是某些CP粉心中的意難平」，還有網友想起楊冪和胡哥曾傳緋聞，「她原諒了愛情？」

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲網友好奇楊冪2搭胡歌：「她原諒了愛情？」（圖／翻攝自微博）

儘管爆料消息強調「絕對可靠！」仍有楊冪粉絲提出偶像行程質疑，「我們冪正在拍《刺殺小說家》」、「假的。」同時胡歌粉絲也回應，「1月12日胡歌還在演話劇《如夢之夢》，23:40多才結束。」

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆料楊冪新戲消息可靠，仍受到眾多質疑。（圖／翻攝自微博）

楊冪2018年底剛結束和霍建華的新戲《巨匠》，現正在趕拍電影《刺殺小說家》，緊接著還有翻拍小說《曾少年》，男主角一度傳出是鄧倫。《九州斛珠夫人》是2017年通過初步審核可以拍攝的電視劇，原定2018年3月開鏡，不過至今尚未開拍。

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新電影《刺殺小說家》仍在拍攝中。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新戲爆男主角是胡歌，徵臨演通告網瘋傳。（圖／翻攝自微博）

▲胡歌舞台劇12日還有公演。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪新戲《九州斛珠夫人》2017年就審案通過，至今尚未開拍。（圖／翻攝自百度百科）

▲楊冪新戲《九州斛珠夫人》2017年就審案通過，至今尚未開拍。（圖／翻攝自百度百科）

推薦閱讀

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

追捕貴婦奈奈2黑道…美刑警都怕！　華青幫作案內幕曝光

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

楊冪, 胡歌

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊冪離婚第一部戲爆「男主角是地下情人」　徵臨演通告外洩：2天後開鏡！
  2. 女神卡卡道歉：我判斷力太糟！　抵制性侵犯「6年前這首歌」全面下架
  3. 絕對不碰她的身體！　Monsta X椅子上閃躲女團⋯6萬粉狂讚
  4. 「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證
  5. 《借來的100天》懸疑劇情超燒腦！他認證：泰版《與神同行》
  6. 「韓大勢女團」爸爆性侵女職員！　網友找出線索崩潰：T女團嗎？
  7. 搖滾區看劉以豪、陳庭妮擁吻　劉子千哀怨不公平
  8. 艾瑪史東《真寵》心機色誘搏上位　突破從影以來最大尺度
  9. 迪麗熱巴「頂碗繞圈圈」炫技超強！　劈腿腳一抬GG啦
  10. 迷信住飯店先敲門、打牌穿紅內褲　理科太太1句話點破台灣人盲點！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366