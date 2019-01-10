小嫻當評審拿OO當考題　參賽者人格分裂「笑著哭」

記者林彥君／台北報導



梁赫群和小嫻日前上八大《娛樂百分百》擔任「誕生吧！『劇』星」選秀評審，丟出各種類型的演技考題，考驗參賽者，小嫻現場拿著一顆菠蘿麵包，要求用不同人格吃麵包，接受挑戰的新人簡劭峰演技收放自如，主持人愷樂看完表演，崇拜地說：「笑著哭很難演耶！」

▲梁赫群、小嫻上節目擔任評審。（圖／八大提供）

在第一輪比賽中，梁赫群、小嫻搬出五花八門的演技考驗。梁赫群準備熱炒店的菜單，要求參賽者邊哭邊講菜色，但事後看到新人洪義想硬擠出眼淚，梁赫群以沉重的口吻提出評語，建議想一些事情培養情緒，幽默的舉自己當例子「我想我的人生，我就覺得很難過⋯⋯」語畢，讓愷樂狂笑。

▲選秀參賽者簡劭峰。（圖／八大提供）

另一位參賽者章哲銘，曾在《通靈少女》客串演出一句台詞，在自我介紹時，被梁赫群認為「第一眼覺得很輕浮。」章哲銘不同層次的演技，令他意外。曾是發片歌手的陳信維也來參賽，希望透過這次選秀機會朝演戲發展，他表演憤怒的點菜，操台語耍狠模樣，獲得好評。

▲邱宇辰（左起）、陳信維、愷樂。（圖／八大提供）

從300多位報名試鏡中入選的16位參賽者，日前上節目進行首輪比賽，由於賽制需經過5輪淘汰，前4輪積分佔總成績50%、觀眾參與《娛樂百分百》APP投票佔20%，最後一輪決賽成績則佔了30%，前後將歷時超過一個月的錄影考驗，也成為磨練參賽者毅力與耐性的挑戰。