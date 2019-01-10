ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻當評審拿OO當考題　參賽者人格分裂「笑著哭」

記者林彥君／台北報導

梁赫群和小嫻日前上八大《娛樂百分百》擔任「誕生吧！『劇』星」選秀評審，丟出各種類型的演技考題，考驗參賽者，小嫻現場拿著一顆菠蘿麵包，要求用不同人格吃麵包，接受挑戰的新人簡劭峰演技收放自如，主持人愷樂看完表演，崇拜地說：「笑著哭很難演耶！」

▲▼梁赫群、小嫻上節目擔任評審。（圖／八大提供）

▲梁赫群、小嫻上節目擔任評審。（圖／八大提供）

在第一輪比賽中，梁赫群、小嫻搬出五花八門的演技考驗。梁赫群準備熱炒店的菜單，要求參賽者邊哭邊講菜色，但事後看到新人洪義想硬擠出眼淚，梁赫群以沉重的口吻提出評語，建議想一些事情培養情緒，幽默的舉自己當例子「我想我的人生，我就覺得很難過⋯⋯」語畢，讓愷樂狂笑。

▲▼選秀參賽者簡劭峰。（圖／八大提供）

▲選秀參賽者簡劭峰。（圖／八大提供）

另一位參賽者章哲銘，曾在《通靈少女》客串演出一句台詞，在自我介紹時，被梁赫群認為「第一眼覺得很輕浮。」章哲銘不同層次的演技，令他意外。曾是發片歌手的陳信維也來參賽，希望透過這次選秀機會朝演戲發展，他表演憤怒的點菜，操台語耍狠模樣，獲得好評。

▲▼ 邱宇辰、陳信維、愷樂。（圖／八大提供）

▲邱宇辰（左起）、陳信維、愷樂。（圖／八大提供）

從300多位報名試鏡中入選的16位參賽者，日前上節目進行首輪比賽，由於賽制需經過5輪淘汰，前4輪積分佔總成績50%、觀眾參與《娛樂百分百》APP投票佔20%，最後一輪決賽成績則佔了30%，前後將歷時超過一個月的錄影考驗，也成為磨練參賽者毅力與耐性的挑戰。

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

推薦閱讀

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

主持尾牙「這句話犯長官大忌」！　孫生講錯話「害反骨丟工作」

金老佛爺爆噩耗！緊急開刀「拿掉鼻子」　曝傷照落淚：我沒有其他選擇

熊熊「爆乳懇親」阿兵哥身分曝光！　網曝1關鍵：他要完蛋了

女神半夜衝一蘭拉麵！　「0偽裝」正面被拍…網看傻：真的超大咖

校花網戀外勞10個月！違抗母命堅持要嫁　結婚前才知「對方是多金富商」

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「超狂4金句」嗆爆負評…網推爆：清流佐哥

看到V亂開砲「妝太濃了像女人」　女主持人IG被灌爆才知道惹錯人

無尊大3歲親姊甜美曝光！　「大笑露出這裡」…全場驚掉下巴：這家基因太強

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！　改名「蔡徐坤資源社」粉傻眼

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 泫雅化上「男友招牌」病嬌曬傷妝　雙腿緊夾E’Dawn同款放閃
  2. 小嫻當評審拿OO當考題　參賽者人格分裂「笑著哭」
  3. 解婕翎痛心：愛情有保存期限！　「心很酸、內心也糾結」
  4. 肆一暢銷作《可不可以，你也剛好喜歡我》翻拍電影！卡司曝光
  5. 雷／北川景子《房仲女王大逆襲》飄BL味！　松田翔太「迷離電眼」千葉雄大羞暈啦
  6. 與神同樂巡迴歌唱大賽　陳思安評選好傷腦：太難！
  7. 分裂者再襲！24人格野獸狂暴街頭《異裂》三部曲最終獻映
  8. 金曲歌王被爆沒給撫養費　告週刊求償100萬登永久道歉
  9. 理科太太認「曾想跟老公離婚」　否認婚前一夜情…下秒瞬間打臉！
  10. 「床單照」看出她自律神經失調！　魏蔓被告知「很嚴重」暫停呼吸有原因

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366