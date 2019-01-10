與神同樂巡迴歌唱大賽　陳思安評選好傷腦：太難！

記者林彥君／台北報導

由紅柿子數位影音股份有限公司策劃，北港朝天宮協辦的全省宮廟大串聯第一屆「與神同樂巡迴歌唱大賽」，從去年12月28日起在北港朝天宮展開系列賽程，由楊哲和陳思安擔任評審。參賽者從海選中脫穎而出，進入決選，選手各個表現優秀，讓評審老師苦惱，在評分時不停大呼：「難以抉擇！」

▲網紅林倪安。（圖／與神同樂歌唱大賽提供）

比賽依序在雲林縣、新北市、新竹縣和台中市等地舉辦，每一站決選出前三名，選手實力堅強，分數差距極小，令老師們傷透腦筋，知名網紅林倪安也來參賽，她選唱戴愛玲的高難度歌曲《空港》，得到第3名好成績。第一屆「與神同樂巡迴歌唱大賽」13日將於台中旱溪樂成宮進行第4場決選，網路報名熱烈，參加海選人數近80名，讓海選評審驚呼：「現在的素人歌手都這麼厲害嗎？」

▲楊哲擔任評審。（圖／與神同樂巡迴歌唱大賽提供）

海選時評審不斷在討論、爭辯中選出30名參加決選的參賽者，決選當天將帶給觀眾精彩的演出與驚喜。主辦單位邀請民眾1月13日前往現場參與同樂，不克前往現場也可在比賽期間前往「與神同樂巡迴歌唱大賽」粉絲團收看精彩直播。

▲陳思安擔任評審，在賽中演唱歌曲。（圖／與神同樂巡迴歌唱大賽提供）